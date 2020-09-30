В Бурятии разработают новые меры поддержки закрытых пока видов бизнеса

Глава республики вынесет на заседание оперштаба вопрос об открытии кинотеатров и точек общепита в ТЦ



Глава Бурятии Алексей Цыденов вынесет вопрос по открытию кинотеатров и предприятий общепита в торговых центрах на рассмотрение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией.



«Мы обязательно решение примем», - заявил он сегодня на встрече с предпринимателями «закрытых» отраслей экономики, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи.



Представители бизнеса республики, деятельность которых по-прежнему приостановлена из-за распространения новой коронавирусной инфекции, рассказали о своих проблемах, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, на сегодняшний день в Бурятии ограничена деятельность кинотеатров, театров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей. А также - бассейнов общего назначения, предприятий общественного питания, расположенных внутри многоэтажных торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие клиентов.



В регионе насчитывается 234 таких организации, где трудоустроено около 1,5 тысячи сотрудников. Все они относятся к числу пострадавших отраслей и воспользовались как федеральными, так и региональными мерами поддержки. Большинство получили льготные кредиты и субсидии на выплату зарплат, на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, воспользовались правом на отсрочку и сокращение арендной платы, отсрочку и освобождение от уплаты налогов и так далее.



«Мы не работаем шесть месяцев, накопленных долгов достаточно много: в течение всего этого времени кассы работают, серверы работают, проектор просто так выключить не можем в связи с техническими особенностями. А это расходы на электроэнергию. Персонал выходит, чтобы вести надзор за оборудованием. Мы хотим открываться, и мы можем открываться с соблюдением всех необходимых мер, которые требует Роспотребнадзор. У нас весь персонал в масках, стоят санитайзеры, прекрасно работает система вентиляции с трехкраткратным обменом воздуха. И мы можем следить за этим и контролировать», - рассказал представитель кинотеатра Capital Cinema Иван Прахт.



Бизнесмены также рассказали об отсутствии возможности после окончания отсрочки платить ни по займам Фонда поддержки малого предпринимательства Бурятии, ни по коммерческим кредитам, сложности соблюдения взятых в рамках полученных мер поддержки обязательств по сохранению численности персонала.



В связи с этим глава Бурятии дал ряд поручений министерству промышленности и торговли республики. А именно: дать предприятиям, деятельность которых приостановлена, отсрочку по всем платежам в Фонд поддержки малого предпринимательства на полгода; просчитать для них возможность субсидирования коммунальных платежей и процентных ставок по коммерческим кредитам; а также части фонда заработной платы для организаций, которые взяли кредиты в рамках федеральной меры поддержки под 2% с условием сохранения рабочих мест.



Основной просьбой предпринимателей стало снятие ограничений на деятельность в их сфере. Глава республики сказал, что показатели, установленные Роспотребнадзором, не позволяют это сделать: на сегодняшний день в республике идет прирост по заболеваемости.



Также к главе Бурятии обратился тренер «Театра морских животных» Егор Кузьмин, который рассказал о проблемах организаций их профиля.



«Арендодатели хотят видеть от нас хоть какие-то платежи. А мы уже все, что можно было, продали, только ради того, чтобы животных кормить. У нас есть на зиму стационарная база в Улан-Удэ - теплое отапливаемое помещение. Ноза него капает аренда», - пояснил он, отметив, что поскольку выручки театр не получил, то средств на корма для тюленей на зиму нет.



Алексей Цыденов также поручил минпромторгу рассмотреть возможность поддержки таких организаций. И попросил руководство ведомства держать ситуацию с предпринимателями, деятельность которых все еще приостановлена, на контроле – быть с бизнесменами постоянно на связи.



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