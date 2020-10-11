Шахэйское сражение: 116 лет подвигам забайкальцев

Верхнеудинские казаки в одной из битв Русско-Японской

Русско-Японская война популяризирована не слишком хорошо – мало кто любит вспоминать проигранные войны. Но в Бурятии следовало бы помнить ее эпизоды – ведь там воевали полки забайкальских казаков. Одно из таких сражений – битва на реке Шахэ, начавшаяся 5 октября 1904 года, и завершившаяся 17 октября (по новому стилю).Это вторая из трех главных сухопутных битв Русско-Японской, попытка взять реванш за неудачное сражение под Ляоляном и пробиться на подмогу к осажденному Порт-Артуру. По приказу генерала Куропаткина 5 октября Манчжурская армия предприняла наступление против сил японцев. Главный удар должны были нанести сибирские корпуса т.н. «Восточного отряда».Битва при Шахэ – достаточно масштабная страница Русско-Японской, но мы ограничимся некоторыми эпизодами, где участвовали наши земляки-забайкальцы. Ведь в числе сибирских армейских соединений в составе Манчжурской армии были 1-й и 2-й Верхнеудинские казачьи полки, 1-я и 2-я Забайкальские казачьи конные батареи, другие полки казаков Забайкалья. Их задачи в сражении сводились к разведке, охране флангов, боях в пешем строю. Часть забайкальцев входила в дивизию генерала Павла Ренненкампфа, часть – в бригаду генерала Павла Мищенко.Одним из боев, где участвовали верхнеудинские казаки, был захват сопки «Подкова», где располагался наблюдательный пост японцев. Для этого выделили 3-ю и 4-ю сотни 1-го Верхнеудинского полка. Пост удалось быстро выбить, но на сопке находился китайский монастырь, где засело два эскадрона японских драгунов с пулеметами и пехотная рота. Тем не менее, при поддержке 2-й и 6-й сотен японцев удалось выбить из монастыря. Японцы сумели уйти от преследования, пользуясь обрывистым рельефом, который остановил казачьих лошадей. Но четверо все же попали в плен.Остатки бежавшей японской роты заняли деревню к югу от монастыря, и вновь встретили забайкальцев огнем. Верхнеудинцы 6-й сотни спешились, и вновь сумели выбить японцев, которые отошли за перевал перед Янтайскими копями.«В этом бою забайкальские казаки, действуя смело, решительно, инициативно, обеспечили успех пехоте. 1-я Забайкальская казачья батарея постоянно поддерживала огнем наступление казаков 1-го Верхнеудинского полка. Попытки японцев контратаковать кончались неудачно. Шрапнельный огонь батареи разогнал японские цепи», - пишет историк Николай Смирнов в очерке «Слово о забайкальских казаках».В последующие дни 3-я сотня верхнеудинцев вместе с 1-й Забайкальской казачьей батареей прикрывала левый фланг Томского полка, и сумела остановить продвижение японцев. 12 октября отряд Мищенко был усилен 4-м Сибирским полком, что дало возможность помешать прорыву японцев между левым флангом 4-го Сибирского корпуса и отрядом генерала Георгия Штакельберга. Попытка выдвинуть на позиции артиллерию была сорвана 1-й Забайкальской казачьей батареей.«На поле боя остались убитые и раненые японские артиллеристы, лошади, брошенные и подбитые орудия, вьяюки. Около 15 часов японцы вновь попытались выдвинуть легкую батарею на позицию, но и на этот раз шрапнельный огонь казачьей батареи заставил японских артиллеристов и подразделения прикрытия бежать, бросив пушки и убитых», - повествует «Слово о забайкальских казаках».До самого окончания сражения – 16 октября - 1-я Забайкальская казачья батарея противодействовала сразу нескольким батареям японцев, поддерживала огнем наступления казаков и пехоты, сдерживала атаки японских цепей. В последний день Шахэйской битвы батарея сумела подавить две японские полевые батареи, ее последние выстрелы ознаменовали окончание сражения.Битва при Шахэ, формально кончившись ничьей, ни наступления русской армии, ни контратака японцев успеха не имели. Но русские потери составили около 40 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести против 20 тысяч у японцев. Стратегическая цель операции - пробиться на подмогу Порт-Артуру – не была достигнута. В Русско-Японской войне Российской империи фатально не везло. По оценкам участников войны, часто упускались благоприятные возможности, командиры проявляли нерешительность, не всегда эффективно использовались те же казаки. Но это не умаляет героизма наших земляков, шедших на японские пулеметы, уходивших в лихие разведрейды.Роль забайкальских казаков в Русско-Японской все еще нуждается в большем изучении и популяризации.Василий Тараруев, для "Номер один"