Каждый второй россиян «за» предложение сделать 31 декабря выходным днем

Половина россиян (54%) в разной степени информированы о предложении Минтруда РФ сделать 31 декабря выходным днем. Чаще это респонденты в возрасте 45 и старше. Услышали об этом впервые при проведении Всероссийским центром изучения общественного мнения опроса 46% наших сограждан, среди них выше доля молодежи в возрасте от 18 до 34 лет.Практически каждый второй россиянин положительно относится к предложению минтруда (48%), сообщает ВЦИОМ . Об отрицательном отношении заявили 14% опрошенных, а треть — безразлично (36%). Положительные отклики чаще были среди женщин (52% vs 43% мужчины) и наоборот отрицательные отклики чаще среди мужчин (18% vs 11% женщины).Топ-5 причин положительных откликов: нужно время спокойно подготовиться к празднику (37%), никто толком не работает / короткий день / отмечают корпоративы (25%), больше выходных / люди могут отдохнуть перед новогодней ночью (12%), больше времени провести с семьей/близкими (11%) и это предпраздничный день (9%).Самые популярные причины отрицательных откликов: слишком много праздников / много отдыхаем (36%), новогодние праздники и так длинные (15%), пьянки, драки (13%), нужно работать (12%) и зарплата уменьшится / надо зарабатывать (11%).Каждый четвертый россиянин (27%) работает полный рабочий день 31 декабря, среди них выше доля женщин (29% vs 24% мужчин). Еще 21% работает неполный рабочий день. Более чем у трети россиян (37%) это зависит от графика. Не работают в этот день 14% наших сограждан.Фото: pixabay.com