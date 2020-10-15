Почти 70% жителей Дальнего Востока недовольны своей зарплатой

Зарплатные предложения в Бурятии самые низкие среди регионов ДФО
В Бурятии средняя ожидаемая соискателями работы зарплата составляет 43 259 рублей, а средняя, которую предлагают работодатели – 43 080 рублей. Об этом сообщает служба исследований компании Head Hunter. Среднее зарплатное предложение на Дальнем Востоке в сентябре составило 55 500 рублей, а среднее зарплатное ожидание 56 800 рублей.
Наибольшая разница между ожидаемым и предлагаемым уровнем дохода наблюдается в Чукотском автономном округе: предлагаемая зарплата 67 651 рубль, ожидаемая 79 210 рублей. Разница – минус 11 559 рублей. В Забайкальском крае ожидания и предложения практически совпадают на уровне 48,3 тысячи рублей с разницей всего в 16 рублей. Показатели Бурятии находятся на последнем месте этого рейтинга. Причем, соискатели работы наверняка крайне удивятся, что им предлагают зарплаты в 43 тысячи рублей. Но, как водится в таких исследованиях, этого всего лишь средние цифры.
Стоит ли удивляться, что большую часть опрошенных работающих соискателей Дальнего Востока не устраивает уровень их зарплаты (69%): выше всего эта доля среди представителей научно-образовательной сферы (78%). Среди неработающих соискателей доля неудовлетворённых своей зарплатой на последнем месте работы составила при этом лишь 43%. В топе по этой доле оказалась сфера искусства и массмедиа (52%).
А 39% работающих респондентов, которых не устраивает зарплата, заявили, что если их текущую зарплату увеличить в 1,5–2 раза, то это их устроит. Ещё 30% указали, что для этого их зарплату надо увеличить в 2–3 раза, ещё 12% — в 3–4 раза. Лишь для 7% таких респондентов было бы достаточно увеличение менее, чем в 1,5 раза: больше всего эта доля среди бухгалтеров и финансистов (12%).
Опрос проводился с 16 по 23 сентября 2020 среди 9 514 соискателей, в том числе среди жителей Дальнего Востока.
Фото: «Номер один»
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