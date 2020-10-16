В Бурятии капитально ремонтируют Великий кандальный путь

Работы ведутся на участке протяженностью 3 километра в Еравнинском районе



В Бурятии капитально ремонтируют межрегиональную автодорогу Улан-Удэ-Романовка-Чита. Ранее она являлась частью старого Московско-Сибирского тракта - колёсно¬гужевой дороги от Екатеринбурга до Сретенска, которую проложили к 1735 году. Путь этот проходит через Улан-¬Удэ, Читу с выходом на Шилку и Сретенск. Старинный сухопутный маршрут пролегал к границам Китая.



Работы ведутся на участке протяженностью 3 километра в Еравнинском районе. В связи с интенсивным пучинообразованием на участке понадобилось пересогласовать проект, вследствие чего пришлось отказаться от устройства асфальтобетонного покрытия, сообщили в минтрансе Бурятии.



На сегодняшний день подрядчик провел все подготовительные работы, произведено устройство выравнивающего слоя. Специалисты наносят верхний слой дорожного покрытия из щебеночно – песчаной смеси, включая пересечения и примыкания. Также идет ремонт железобетонных труб и автобусных остановок.

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Кроме того, на объекте появятся новые остановочные павильоны, барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки.



Общая стоимость работ капитального ремонта на объекте составляет 70 миллионов рублей. Участок сдадут в начале ноября этого года.



По этой дороге ехали первые переселенцы на Дальний Восток, шли каторжане на Горный Зэрентуй и Акатуй, шли и ехали политические ссыльные в Сибирь. До 1863 года по Московскому тракту прошло полтора миллиона каторжан, побывали в этих местах и многие выдающиеся деятели русской культуры, науки, известные путешественники, исследователи, писатели. По нему же в свое время прогнали в ссылку участников восстания Емельяна Пугачева. По этому же тракту проследовали на каторгу и в ссылку декабристы, а в 1756 году в Бурятию прибыли первые семьи раскольников-старообрядцев, так называемых «семейских».



В начале XVIII века Московский тракт пересекал уже Западную Сибирь и в Восточной Сибири доходил только до Тайшета. В 1726 году началось строительство этого тракта от Тайшета до Читы. Любопытно, что государство выделяло на эти цели по 1000 рублей на каждые 10 верст дороги. Это следует из Указа Петра I о порядке постройки дороги, а в инструкции указывалось, что «каждый обязан строить дорогу с крайним радением, следя того, как бы казне было безубыточно и в проезде способно и благовременно и впредь прочно». Строительство этого участка дороги продолжалось 14 лет.



К слову, названий этого пути из центра России в Сибирь немало: Колесуха, Государева дорога, Великий кандальный путь, Московский тракт, Осьмая государственная дорога, Большой сибирский почтовый тракт. А нынешняя федеральная автотрасса Москва-Владивосток сейчас проходит по Бурятии южнее, выходя в Забайкалье на город Петровск-Забайкальский.



Всего в 2020 году по региональному проекту «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» инициированного президентом России в Бурятии ведутся работы на 70 объектах (с учетом мест концентрации ДТП) общей протяженностью 132 километра на общую сумму 3,1 миллиарда рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



