Депутату горсовета Улан-Удэ не понравился новый уличный туалет

«Выгребная яма мелкая», посетовала Людмила Пахомова





Жители избирательного округа №18 в Улан-Удэ дали своему депутату Людмиле Пахомовой наказ: построить новые выгребные ямы и туалеты на улице Бабушкина и Красногвардейской. Людмила Пахомова поручила работу подрядчикам, и 14 октября посетила объекты с проверкой. Результат депутата не устроил.

Свои замечания депутат передала в Комитет городского хозяйства. Подрядчик, в свою очередь, получил все указания по дальнейшей работе и исправлению недостатков, сообщили в пресс-службе горсовета.





Фото: горсовет Улан-Удэ



– Наказы бывают разные. Вот, например, у жителей деревянного сектора по улице Бабушкина, 53-55 и улице Красногвардейской, 21, наказ был – построить новые выгребные ямы и туалеты. Посмотрела выполненный наказ на улице Бабушкина. Не понравилось то, что выгребная яма мелкая, а обивка туалета выполнена нестрогаными досками. Исполнительская дисциплина и качество на нуле, – поделилась Людмила Пахомова.Она добавила, что на улице Красногвардейской увидела те же недочёты, и предъявила работающей бригаде и подрядной организации обоснованные требования к работе.