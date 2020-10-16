Трутнев: Срок ввоза в ДФО «праворулек» без ЭРА-ГЛОНАСС нужно продлить

Об этом просят аппарат полпреда президента России в ДФО граждане и общественные организации автомобилистов



Правительство РФ совместно с заинтересованными органами исполнительной власти прорабатывает вопрос о продлении временного порядка ввоза на территорию России подержанных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа для собственных нужд без установки на машины аппаратуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщило минвостокразвития.



В аппарат полпреда РФ в ДФО поступают обращения от граждан и общественных организаций автомобилистов с просьбой продлить временный порядок ввоза на территорию страны подержанных праворульных автомобилей жителями ДФО для собственных нужд. Такой порядок был утвержден правительством России в декабре 2019 года сроком на один год.



«На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пролонгация временных правил ввоза таких машин важна для дальневосточников. Об этом говорят поступающие каждый день обращения граждан. В связи с этим на уровне правительства России прорабатывается вопрос о продлении срока временных правил, принятых год назад», - заметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



Напомним, государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС», модуль которой устанавливается с 2017 года в обязательном порядке на все продаваемые в РФ новые автомобили, обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных происшествиях. Система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае ДТП, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки в случае необходимости.



Фото: «Номер один»





