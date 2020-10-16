В Улан-Удэ ученые создадут карту загрязнения воздуха

Исследования проведет Байкальский институт природопользования





В столице Бурятии в отопительный сезон 2020-2021 гг. проведут масштабные работы по определению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Торги на проведение работ выиграл Байкальский институт природопользования СО РАН. Сумма контракта составила 4,7 млн. рублей. Как известно, Улан-Удэ входит в число городов России с самым грязным воздухом.

В ходе работ ученые дадут оценку загрязненности воздуха по микрорайонам, чего раньше не делалось. Ранее власти при принятии различных решений в отношении воздуха опирались, в основном, на данные трех стационарных автоматических станций контроля воздуха Бурятского ЦГМС, расположенных в центре Улан-Удэ.Получить внятную информацию об уровне загрязнения воздуха в микрорайонах левобережья Селенги, на Шишковке и в других местах города, где построено множество частных домов, не представлялось возможным.По окончании исследования городские власти получат картину загрязнения по всему городу, узнают в каких районах наиболее тяжелая ситуация и т.д. В бытовой жизни все знают, где больше всего загрязнен воздух, но теперь это будет подтверждено официально. Первые предварительные данные обещают подготовить в течение первого квартала 2021 года, после прохождения пика отопительного сезона. Окончательные ожидаются к концу первого полугодия 2021 года.Полученные сведения, в совокупности с рядом других работ, станут основой для принятия эффективных решений по исправлению негативной ситуации.Фото: «Номер один»