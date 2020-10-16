Главный санврач Бурятии назвал молодежь главным разносчиком коронавируса

Сергей Ханхареев призвал жителей республики носить маски
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с очередным обращением к жителям республики. Он отметил, что в регионе растет заболеваемость ОРВИ, на фоне этого ухудшается ситуация по COVID-19.
«Сегодня мы видим, что многие, все же, пренебрегают мерами профилактики - нарушается масочный режим в общественных местах, транспорте. К сожалению, среди заболевших есть лица старше 65 лет, дети, работающее и неработающее население. Более 70 % болеющих - граждане от 18 до 64 лет. Это подтверждает, что вирус может коснуться каждого. COVID не выбирает место и время», - отметил главный санврач.
По словам Сергея Ханхареева, чаще всего источниками заражения являются домашние контакты.
«Хочу обратить особое внимание на то, что в большинстве случаев именно молодежь - студенты, учащиеся - носители инфекции. Они переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, заражая своих родных и тех, кто вокруг», - подчеркнул он.
В завершении Сергей Ханхареев призвал всех жителей республики носить маски.
«Помните, когда вы носите маску, вы не только защищаете себя и окружающих, но и помогаете врачам, которые уже девять месяцев борются с вирусом. Я прошу вас сделать осознанный и ответственный выбор - носить маски, обрабатывать руки и минимизировать контакты. Берегите себя!», - заявил руководитель республиканского Роспотребнадзора.
Напомним, последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике резко пошла вверх. Так, позавчера в Бурятии был зафиксирован максимальный прирост заболевших за сутки – 141 человек.
Фото: «Номер один»
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