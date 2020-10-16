Главный санврач Бурятии назвал молодежь главным разносчиком коронавируса

Сергей Ханхареев призвал жителей республики носить маски





Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с очередным обращением к жителям республики. Он отметил, что в регионе растет заболеваемость ОРВИ, на фоне этого ухудшается ситуация по COVID-19.