16.10.2020
Главный санврач Бурятии назвал молодежь главным разносчиком коронавируса

Главный санврач Бурятии назвал молодежь главным разносчиком коронавируса

Сергей Ханхареев призвал жителей республики носить маски

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с очередным обращением к жителям республики. Он отметил, что в регионе растет заболеваемость ОРВИ, на фоне этого ухудшается ситуация по COVID-19.

«Сегодня мы видим, что многие, все же, пренебрегают мерами профилактики - нарушается масочный режим в общественных местах, транспорте. К сожалению, среди заболевших есть лица старше 65 лет, дети, работающее и неработающее население. Более 70 % болеющих - граждане от 18 до 64 лет. Это подтверждает, что вирус может коснуться каждого. COVID не выбирает место и время», - отметил главный санврач.
 
По словам Сергея Ханхареева, чаще всего источниками заражения являются домашние контакты.

«Хочу обратить особое внимание на то, что в большинстве случаев именно молодежь - студенты, учащиеся - носители инфекции. Они переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, заражая своих родных и тех, кто вокруг», - подчеркнул он.

В завершении Сергей Ханхареев призвал всех жителей республики носить маски.

«Помните, когда вы носите маску, вы не только защищаете себя и окружающих, но и помогаете врачам, которые уже девять месяцев борются с вирусом. Я прошу вас сделать осознанный и ответственный выбор - носить маски, обрабатывать руки и минимизировать контакты. Берегите себя!», - заявил руководитель республиканского Роспотребнадзора.

Напомним, последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике резко пошла вверх. Так, позавчера в Бурятии был зафиксирован максимальный прирост заболевших за сутки – 141 человек.

Фото: «Номер один»
коронавирус
^