В Бурятии заложили первый камень пятизвездочного отеля на Байкале

Отель будет построен на территории туристического комплекса "Сагаан Морин"

17 октября в селе Сухая состоялась символическая закладка первого камня будущего пятизвездочного отеля. Отель будет построен на территории туристического комплекса "Сагаан Морин", который входит в состав туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Глава Бурятии напомнил, что туристско-рекреационный кластер «Подлеморье» в Кабанском районе создан в 2012 году. И с помощью федерального финансирования для развития туристического потенциала побережья была построена автомобильная дорога, создана инженерная инфраструктура. В 2020 году комплекс "Сагаан Морин" стал одним из пунктов размещения туристов в рамках внутрироссийской чартерной программы.- Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за то, что чартерную программу вы выдержали и провели очень качественно. Только в Бурятии была выдержана вся программа, более того, туристы давали очень высокую оценку отдыху в Бурятии. И сегодня мы открыли новый корпус еще более высокого качества, - отметил Алексей Цыденов, обращаясь к коллективу туркомплекса.Следующим этапом развития комплекса станет строительство нового пятизвездочного отеля на 200 номеров. Здание из 5 основных этажей будет представлять собой многофункциональный комплекс, состоящий из пяти самостоятельных блоков. В генеральном плане проекта предусмотрено комплексное благоустройство зон отдыха: пешеходный бульвар с фонтанами, площадкой отдыха с ресторанными верандами, павильонами сувениров и возможностью проведения в этом месте праздничных театрализованных мероприятий.- Конечно же, это большой объем инвестиций. Отель будет строиться в формате государственно-частного партнерства. Мы найдем варианты. Со стороны правительства мы окажем поддержку в формате строительства дополнительных инженерных коммуникаций - строительство очистных сооружений, газовых котельных, - резюмировал Глава Бурятии.Создатель туристического комплекса "Сагаан Морин" Лев Асалханов отмечает уникальные природные и погодные условия местности Сухая.- Я много ездил по миру и пришел к выводу, что лучше, чем наши территории нету. И об этом говорят многие и на западе. Всё начинается с малого. И здесь была небольшая база. Когда мы начинали, здесь не было моста, дороги, освещения. Всё это мы сделали. Осталось дело за малым - довести этот туристический комплекс до конца. И чем хорош климат в селе Сухая, так это тем, что весь мир от жары умирает, а здесь, на Байкале ветер дует с Ольхона, и у нас в жару можно комфортно отдыхать, - рассказал Лев Асалханов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии