В «Байкальской гавани» проведены слушания по проекту резидента «ГЕО РБК»

Участники слушаний единогласно поддержали вносимые в проект изменения
В Бурятии, в Турке, по распоряжению главы Прибайкальского района прошли общественные слушания по корректировке проекта планировки территории участка «Пески» особой экономической зоны «Байкальская гавань», сообщили в ее пресс-службе.
Проектные работы проведены силами резидента ООО «ГЕО РБК». Этот этап является неотъемлемой частью проектирования конечных объектов резидента на участке.
Перед собравшейся общественностью, депутатами районного совета, представителем министерства туризма Бурятии выступил генеральный директор компании-резидента Бато Очиров, проектировщики. После обсуждения собравшиеся единогласно поддержали вносимые изменения.
Как сообщал «Номер один», компания является дочерним предприятием корейской GEO GROUP и намерена создать на территории участка «Пески» всесезонный международный туристический комплекс с полным спектром гостиничной, лечебно-реабилитационной, развлекательной инфраструктуры. Проект предполагает строительство крупного гостиничного комплекса на 650 номеров в шести корпусах различной категории, оздоровительно-реабилитационного центра на 1300 мест и 41 мини-гостиницы с общим номерным фондом на 396 мест, что позволит единовременно принять до 1 696 человек. Также предусмотрено создание зоны активного отдыха, расположенной за пределами прибрежной территории. Объем инвестиций оценивается в 4,1 миллиарда рублей.
Отметим, что компания GEO GROUP стала уже вторым корейским инвестором, заявившимся на статус резидента «Байкальской гавани» после «перезапуска» проекта. Ранее правительство Бурятии, «Байкальская гавань» и ООО «Байкал Скай» подписали трехстороннее соглашение на строительство визитно-досугового центра на участке «Турка».
Фото: baikalharbor.com
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