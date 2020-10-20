Курорт «Горячинск» будут развивать через ТОР «Бурятия»

В реализацию проекта планируется вложить более 345 млн рублей, создав 116 рабочих мест



Курорт «Горячинск» вошел в перечень объектов национальной программы развития Дальнего Востока. Старейшая грязелечебница в Забайкалье включена в территорию опережающего развития (ТОР) «Бурятия», что поможет инвесторам получить налоговые льготы и инфраструктуру на государственные средства, сообщает сайт «Твой Дальний Восток».



Проект компании «Курорты Бурятии» направлен на развитие курорта с более чем 200-летней историей. Инвестор планирует построить лечебно-восстановительный корпус, оранжерею, грязелечебницу со SPA-центром и бассейном и вложить в реализацию проекта 345,4 миллиона рублей, создав 116 рабочих мест.



Напомним, 9 октября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития «Бурятия». Согласно постановлению, в границы ТОР включен проект ООО «Курорты Бурятии», планируется заключение инвестиционного соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».



Вхождение в ТОР «Бурятия» позволит инвестору получить налоговые льготы, и получить за счет государственных средств строительство инфраструктуры, в данном случае, это строительство котельной мощностью 4 МВт, на газовом топливе, стоимость строительства котельной 39,6 миллиона рублей.



В правительстве страны утвердили национальную программу развития Дальнего Востока, подготовленную по поручению президента России Владимира Путина. Реализовать программу планируется в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий.



Всего в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тысяч новых рабочих мест, для удаленных населенных пунктов обеспечат авиадоступность – будет реконструировано 40 аэропортов, и подключение к интернету. В каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров.



Особый акцент в программе сделан на развитии социальной инфраструктуры – строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.



Фото: «Номер один»



