Отчаянные улан-удэнцы лечатся от коронавируса «лошадиным» препаратом

Люди начали искать «чудо-таблетку»



Острая нехватка в Бурятии противовирусных средств, а также нарастание паники у населения в связи с информационным «ковидным» прессингом привело к тому, что люди начали искать «чудо-таблетку». К примеру, сегодня улан-удэнцы активно скупают в зоомагазинах один из применяемых в ветеринарии противопаразитарных препаратов. Используемый для лечения… глистов и вшей у лошадей и коров. Напуганные пандемией люди искренне полагают, что ветеринарный препарат поможет им не только от паразитов, но и от коронавируса, передавая этот «секрет» друг другу. В ситуации разбирался «Номер один».



Неожиданное открытие



То, что улан-удэнцы начали лечиться против ковида средством, используемым в ветеринарии, поначалу выглядит забавным чудачеством. Однако ситуация, как оказалось, несколько сложнее. Препарат синтезировали в качестве противоглистного средства широкого спектра действия, и он показал свою высочайшую эффективность. Не случайно в 2015 году за его открытие ученым присуждена Нобелевская премия по медицине. Этот ветеринарный препарат хорошо известен и среди животноводов Бурятии.



- Препарат хороший, продается в суспензии по пол-литра, вкалываем скоту обычно подкожно, у них сразу «слетают» все клещи, глисты и проходит зуд, коровы хорошо прибавляют в весе, - рассказывает бурятский фермер Владимир.



Недавно выяснилось, что у противопаразитарного препарата есть «побочное» действие. Оказалось, что он убивает не только глистов, но и воздействует на РНК-вирусы, к которым относится в том числе COVID-19.



Так, в научном журнале Antiviral Research опубликовали результаты исследований Института биомедицинских открытий и Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти (Австралия). Ученые установили, что однократная доза препарата может удалить практически весь РНК ковид-19 в течение 48 часов. Правда исследования проводились лишь в пробирке, куда поместили питательную культуру с вирусом.



Химическое вещество, как выяснили ученые, не позволяет рецепторам РНК-вирусов прикрепиться к клетке, и последние дезактивируются. Но дальше доклинических испытаний дело не пошло.



В Бурятии же некоторые улан-удэнцы стали проводить эксперименты на себе.



- Я узнал, что этот препарат экспериментально применяют в США против ковида, и начал его регулярно применять, - рассказывает улан-удэнец Александр.



По словам улан-удэнца препарат на вкус представляет собой сладковатую маслянистую жидкость с характерным запахом миндаля. Как рассказывает Александр, практически вся семья, кроме детей (которые, как известно, коронавирусом почти не болеют), регулярно употребляет препарат. В том числе его дают пить и 90-летней бабушке для профилактики. Пока никто не заболел.



Но никто и не даст гарантии, что с печенью у членов этой семьи все в порядке. При таком самолечении и до цирроза довести легко. По словам ветеринаров, этот препарат вызывает токсическую дистрофию печени и даже животным его дают два раза в год в строго рассчитанной дозировке.



Медики не рекомендуют



В Минздраве Бурятии на вопрос о применении улан-удэнцами столь экзотического способа профилактики сказали, что, согласно методике Минздрава РФ, «существует четко-очерченный список рекомендованных для лечения ковид-19 препаратов, в состав которых ветеринарные препараты, естественно, не входят».



Также чиновники предостерегли от использования неразрешенных медицинских препаратов, поскольку «существует риск причинения серьезного вреда здоровью».



Кандидат медицинских наук Инга Номоева отмечает, что некоторые препараты действительно ранее применялись для лечения одного заболевания, но оказались эффективны против другого, в частности ковида.



-Так, в последних рекомендациях Минздрава РФ гидроксихлорохин, он ранее использовался как антималярийное средство, теперь можно применять и для лечения COVID-19. Сегодня в лечебных учреждениях Бурятии имеется хороший запас и все необходимые и высокоэффективные препараты против коронавируса, действенность которых была доказана всей мировой практикой с начала этого года. Поэтому населению не следует заниматься самолечением и дополнительно что-то выдумывать, применяя ветеринарные препараты, поскольку все необходимые лекарства против ковида у нас есть, - говорит Инга Номоева.



Судя по всему, наше общество в связи с беспрерывным нагнетанием со стороны государства стрессовой ситуации по коронавирусу, глубоко погрузилось в тяжелое психическое состояние, как в начале 90-х. Когда, напомним, по центральному телевидению экстрасенсы «заряжали воду» от всех болезней. Сегодня население, чтобы спастись от «страшной чумы 21 века» готово искать любое «чудо-лекарство», каким бы экзотическим оно ни казалось.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



P. S. Мы намеренно не указываем наименование лекарства во избежание его массового употребления. И хотим предостеречь читателей: последствия от такого самолечения могут быть непредсказуемыми и чрезвычайно опасными для здоровья.