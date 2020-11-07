Эвенки Бурятии проводят конкурс национального костюма

Принять участие в нем приглашаются мастера и творческие коллективы







Конкурс «Национальный костюм эвенков Бурятии на рубеже веков» проходит в рамках фестиваля «Аристократы Сибири». Организаторы – национально-культурная автономия эвенков республики. Заявки принимаются до 21 ноября, когда в Доме дружбы народов пройдут выставки и дефиле–демонстрации коллекций костюмов.



Конкурс предусматривает следующие номинации: этнографический костюм - реставрация и реконструкция национального костюма эвенкийских племен Бурятии; современный костюм - отвечающий требованиям современной моды, но использующий этнический колорит; сценический костюм – стилизация под национальную традиционную одежду, а также - кукла в национальном костюме и конкурс эскизов.



Цели конкурса - стимулирование интереса мастеров к изучению, сохранению и развитию традиций национального костюма, активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе традиционной национальной культуры, повышение профессионального мастерства участников и стимулирование создания новых творческих работ, выявление и поддержка талантливых мастеров, новых коллективов и авторских центров в области создания национального костюма в его региональном многообразии, а также – развитие у детей, подростков, молодежи духовной и эстетической культуры, творческого потенциала в сочетании с мастерством.



Кроме того, планируется создание банка данных о мастерах и творческих коллективах.



Фото: Василий Тараруев

