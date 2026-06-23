Общественницы из Бурятии покорили Эльбрус

Члены региональной общественной организации «Женщины Бурятии» под руководством Марины Березовской совершили восхождение на западную вершину Эльбруса – высшую точку России и Европы, расположенную на высоте 5642 метра над уровнем моря.

Подчеркивается, что такой подъём требует серьёзной подготовки, выдержки и характера.

«Это не просто спортивное достижение, а настоящий пример силы духа, целеустремлённости и смелости наших женщин», - прокомментировали в Общественной палате Бурятии.