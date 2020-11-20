В Бурятии новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки – 275 человек

Прирост количества выявленных заболевших COVID-19 в республике составил 13% за неделю

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 16 466. Это на 275 случаев больше, чем было в четверг, 57% (9422) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 334 человека, девять за минувшие сутки.



Из 275 новых случаев коронавируса: 229 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 8 652 человека.



В стационарах республики получают лечение 2 208 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 30), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 686. В отделениях реанимации находится 112 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 32), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 29.



Амбулаторное лечение проходят 3 068 пациентов с COVID-19, наблюдается 11 299 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 10 856 (+267) человек. Дополнительно снят с наблюдения 921 пациент.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 806 коек, занято – 2 208, свободно - 598 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,7%.



В обсерваторе находятся 11 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 6 276 человек, с нарастающим итогом – от 583 893 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели с 13 по 19 ноября прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 13%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия, Забайкалье, Чукотка и Приамурье занимают первое место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии не изменился: по данным на 12 ноября прирост выявленных случаев коронавируса также составлял 13%.



Фото: pixabay.com

