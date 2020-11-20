Энергетики предложили три варианта перевода частного сектора Улан-Удэ на электроотопление

Они потребуют вложений от 30 млн до 1,5 млрд рублей
В столице Бурятии специалисты «Россети Сибирь» сделали предварительные расчеты по переводу жителей частного сектора на Аршане, Верхней Березовке, Лысой горе и Шишковке с печного отопления на электрическое. В этих районах это можно сделать без реконструкции больших подстанций, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Предварительный расчет по трем подстанциям (ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Шишковка и ПС 110 кВ Верхняя Березовка) показал, что по этим участкам есть 18,9 МВт свободной мощности. Энергетики рассмотрели три возможных варианта.
– Первый вариант, без реконструкции высоковольтных подстанций и линий, но с подключением отдельного ввода с отдельным прибором учета электроэнергии. При этом, дополнительная нагрузка на существующие сети составит всего 6,3 МВт. Это 1264 домохозяйств. Этот вариант потребует вложений в сумме порядка 30 миллионов рублей - на счетчики и подводку, – сообщил директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.
По второму варианту предполагается использование всей свободной мощности – 18,9 МВт, без реконструкции ПС 110 кВ. Однако потребуется реконструкция оборудования 0,4-10 кВ (воздушные линии передачи 0,4-10 кВ с увеличением сечения проводов, замена трансформаторов 10 кВ на более мощный). Этот вариант позволит подключить 3774 домохозяйств, но он будет стоить уже около 200 миллионов рублей.
– Третий вариант предполагает подключение 7254 домохозяйств к этим трём подстанциям. При этом дополнительная нагрузка возрастает до 54,2 МВт. Соответственно, появляется необходимость в реконструкции крупных подстанций и высоковольтных линий. Ориентировочный объем затрат при этом варианте составит 1,5 млрд рублей, – отметил Сергей Козлов.
По словам замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексея Назимова, по программам развития инфраструктуры в рамках национальных проектов финансирование не предусмотрено.
– Финансирование на реконструкцию не предусмотрено федеральными программами. Очевидно, что нам придется идти по индивидуальному пути, через министерство развития Дальнего Востока по инфраструктуре. Необходимо провести анализ существующей проводки в домах, так как старая проводка может не выдержать увеличенных электрических нагрузок и привести к пожару, – подчеркнул Алексей Назимов.
Как отметили в мэрии, использование печного отопления в частном секторе Улан-Удэ является одним из наиболее острых факторов загрязнения атмосферного воздуха. В настоящее время реальную конкуренцию традиционному печному способу составляет электроотопление, а также различные виды энергосберегающих систем отопления. Сейчас в Улан-Удэ ученые БИП СОРАН ведут научно-исследовательскую работу, которая позволит определить наиболее проблемные участки. В частности, исследования в октябре уже показали превышение бензапирена в Железнодорожном районе в 5,7 раз, в Октябрьском – в 8 раз.
– Это лишь часть большой работы по республиканскому проекту «Воздух». Сегодня мы обсудили электроэнергетику, в конце декабря будут результаты технико-экономического обоснования производства бездымного топлива. В конце отопительного сезона итоги картины загрязнения подведут ученые БИП СО РАН. Кроме того, на этой или следующей сессии Хурала Бурятии будет принят законопроект, ограничивающий использование твердого топлива автономными котельными, у которых уже фактически есть техприсоединение к сетям центрального теплоснабжения, – сообщил председатель Проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.
Напомним, проектный офис «Воздух» ведет работу по всем направлениям, связанным с проблемой загрязнения атмосферного воздуха. В частности, сформированы две постоянные рабочие группы – «технологическая» (по технологиям и теплоэнергетике) и «мониторинг» (по замерам и мониторингу состояния воздуха). В них участвуют ученые, экологи, федеральные и республиканские ведомства. Работа идет по девяти направлениям: подготовка комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферу, мониторинг состояния атмосферного воздуха, развитие инфраструктуры и др.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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