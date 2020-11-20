Энергетики предложили три варианта перевода частного сектора Улан-Удэ на электроотопление

Они потребуют вложений от 30 млн до 1,5 млрд рублей





В столице Бурятии специалисты «Россети Сибирь» сделали предварительные расчеты по переводу жителей частного сектора на Аршане, Верхней Березовке, Лысой горе и Шишковке с печного отопления на электрическое. В этих районах это можно сделать без реконструкции больших подстанций, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Предварительный расчет по трем подстанциям (ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Шишковка и ПС 110 кВ Верхняя Березовка) показал, что по этим участкам есть 18,9 МВт свободной мощности. Энергетики рассмотрели три возможных варианта.– Первый вариант, без реконструкции высоковольтных подстанций и линий, но с подключением отдельного ввода с отдельным прибором учета электроэнергии. При этом, дополнительная нагрузка на существующие сети составит всего 6,3 МВт. Это 1264 домохозяйств. Этот вариант потребует вложений в сумме порядка 30 миллионов рублей - на счетчики и подводку, – сообщил директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.По второму варианту предполагается использование всей свободной мощности – 18,9 МВт, без реконструкции ПС 110 кВ. Однако потребуется реконструкция оборудования 0,4-10 кВ (воздушные линии передачи 0,4-10 кВ с увеличением сечения проводов, замена трансформаторов 10 кВ на более мощный). Этот вариант позволит подключить 3774 домохозяйств, но он будет стоить уже около 200 миллионов рублей.– Третий вариант предполагает подключение 7254 домохозяйств к этим трём подстанциям. При этом дополнительная нагрузка возрастает до 54,2 МВт. Соответственно, появляется необходимость в реконструкции крупных подстанций и высоковольтных линий. Ориентировочный объем затрат при этом варианте составит 1,5 млрд рублей, – отметил Сергей Козлов.По словам замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексея Назимова, по программам развития инфраструктуры в рамках национальных проектов финансирование не предусмотрено.– Финансирование на реконструкцию не предусмотрено федеральными программами. Очевидно, что нам придется идти по индивидуальному пути, через министерство развития Дальнего Востока по инфраструктуре. Необходимо провести анализ существующей проводки в домах, так как старая проводка может не выдержать увеличенных электрических нагрузок и привести к пожару, – подчеркнул Алексей Назимов.Как отметили в мэрии, использование печного отопления в частном секторе Улан-Удэ является одним из наиболее острых факторов загрязнения атмосферного воздуха. В настоящее время реальную конкуренцию традиционному печному способу составляет электроотопление, а также различные виды энергосберегающих систем отопления. Сейчас в Улан-Удэ ученые БИП СОРАН ведут научно-исследовательскую работу, которая позволит определить наиболее проблемные участки. В частности, исследования в октябре уже показали превышение бензапирена в Железнодорожном районе в 5,7 раз, в Октябрьском – в 8 раз.– Это лишь часть большой работы по республиканскому проекту «Воздух». Сегодня мы обсудили электроэнергетику, в конце декабря будут результаты технико-экономического обоснования производства бездымного топлива. В конце отопительного сезона итоги картины загрязнения подведут ученые БИП СО РАН. Кроме того, на этой или следующей сессии Хурала Бурятии будет принят законопроект, ограничивающий использование твердого топлива автономными котельными, у которых уже фактически есть техприсоединение к сетям центрального теплоснабжения, – сообщил председатель Проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.Напомним, проектный офис «Воздух» ведет работу по всем направлениям, связанным с проблемой загрязнения атмосферного воздуха. В частности, сформированы две постоянные рабочие группы – «технологическая» (по технологиям и теплоэнергетике) и «мониторинг» (по замерам и мониторингу состояния воздуха). В них участвуют ученые, экологи, федеральные и республиканские ведомства. Работа идет по девяти направлениям: подготовка комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферу, мониторинг состояния атмосферного воздуха, развитие инфраструктуры и др.Фото: мэрия Улан-Удэ