20.11.2020
В Бурятии продолжают выявлять нарушения юрлицами режима ограничений

В Бурятии продолжают выявлять нарушения юрлицами режима ограничений

В Улан-Удэ выявлен факт работы магазина «Теплэко», занимающегося реализацией кварцевых батарей

В Бурятии составлено свыше 20 протоколов об административных правонарушениях за нарушения юридическими лицами режима антиковидных ограничений, сообщили в пресс-службе правительства республики.
    
Так, в Железнодорожном районе Улан-Удэ выявлен факт работы магазина «Теплэко»,  занимающегося реализацией кварцевых батарей. Магазин получил уведомление о составлении протокола.

В Улан-Удэ и в районах республики работают 90 мобильных групп, в составе которых проверки осуществляют госслужащие, сотрудники МВД, Росгвардии и  Роспотребнадзора. Только по Улан-Удэ ежедневно в рейды выходят 15 мобильных групп.

За минувшие сутки в городских районах они проверили 434 объекта и проведено 219 профилактических бесед. Проводится постоянный контроль  масочного режима в общественных местах, в организациях торговли и на транспорте.

Фото: pixabay.com

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