Как отношения с мамой и папой влияют на жизнь человека?



Многие люди, даже став взрослыми, продолжают злиться на своих родителей, припоминая им свои детские обиды. Выросшим детям кажется, будто мама с папой недолюбливали их, давали мало тепла, многое запрещали. Кто-то открыто конфликтует с родителями из-за детских обид, а кто-то не позволяет себе плохо относиться к состарившимся мамам и папам, хотя тоже на них злится в глубине души. Почему отношения с родителями так важны для нас и как быть, если обида на них мешает жить, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Злиться нельзя простить



- Игорь Валерьевич, скажите, почему некоторые люди всю свою жизнь обижаются на родителей и как им от этого избавиться?



- Взаимоотношения с родителями - это, пожалуй, одна из самых часто встречающихся тем в психологической практике. Вы, наверное, не раз слышали такие фразы: «Все мы травмированы своими родителями», «все проблемы идут из детства». Когда клиент приходит к психологу с личностными проблемами, то рано или поздно разговор всегда уходит в сторону отношений с родителями. Потому что этот аспект в жизни личности очень и очень важен.



Пожалуй, трудно найти такого человека, который бы полностью был удовлетворен тем, какое у него было детство, как к нему относились родители, у которого бы не было детских обид на маму и папу. Поэтому такие чувства, как злость, обида на родителей очень часто встречаются. Это - с одной стороны, а с другой - у многих, особенно в нашем регионе, есть убеждение в том, что к родителям нужно относиться с уважением и благодарностью, что бы они ни делали, ведь это твои родители.



Вот такое пересечение чувств и переживаний: с одной стороны, человек испытывает достаточно глубокие негативные переживания, которые может нести всю свою жизнь (родители не купили игрушку, несправедливо наказали, отдали предпочтение другому ребенку, не замечали его), и требование общества, что родители стоят на некоем пьедестале и сердиться на них нельзя, это неправильно, аморально и неэтично.



Собственно говоря, здесь и кроется внутренний конфликт, когда, с одной стороны, ты злишься на родителей, но одновременно осуждаешь себя за это и запрещаешь себе обижаться на них. Что происходит в этом случае? Обида на родителей никуда не уходит, она остается. Она вытесняется человеком из сознания, где-то там, в глубине души, она все равно сидит, более или менее осознаваемая.



Получается, что поведение человека и его реальное отношение сильно рассогласованны. Такая рассогласованность в психологии называется неконгруэнтность. Возникает ощущение, что ты играешь какую-то роль, притворяешься, надеваешь маску, а в душе у тебя творится совершенно другое.



Эта неконгруэнтность, постоянная необходимость носить эту маску, начиная с детства, порождает множество различных психологических проблем, связанных со взаимоотношениями с другими людьми и с собой.



Родители – это часть нашей личности



- Неужели роль родителей в нашей жизни настолько значима, что она оказывает влияние на все сферы деятельности человека?



- Да, эта роль очень значимая. Мамы и папы для нас - это те люди, с которыми мы идентифицируем себя. По сути, родители – это часть нашей личности. Если человек идентифицирует себя с родителями («я такой же, как мои родители»), но при этом у него есть некое скрытое негативное отношение к ним, то это отношение он переносит на себя («если я такой же, как мои родители, то сам в чем-то не очень хорош»). В результате человек не очень хорошо относится к себе. А раз так, то он не может выстраивать нормальные отношения с другими людьми, да и с собой он тоже не в ладах.



Это может проявляться в различных сферах жизни человека. Например, в выстраивании отношений между супругами. Когда я идентифицирую себя со своими родителями, понимая, что не очень хороший, то подбираю себе в супруги человека, тоже каким-то образом похожего на моих родителей, который обладает теми же самыми недостатками. Эти самые недостатки начинают меня не устраивать, я вижу в другом человеке то, чего не хочу видеть в себе.



- Почему мы выбираем партнера, похожего на родителей?



- Потому что пытаемся воспроизвести те отношения, которые были в нашей родительской семье. Они для нас ясные, понятные, известные, а других мы просто не знаем.



Когда же обиды на родителей становятся ярко выраженными, то идентификация оборачивается другой стороной – отчуждением. Человек пытается быть не таким, как его родители, а стать их антиподом. Но еще Фрейд говорил, что отрицание чего-либо, по сути, есть признание этого. Суть в том, что при отчуждении точкой отсчета все равно являются родители, поэтому быть таким, как родитель, и не быть таким, как он, в психологическом плане это фактически одно и то же.



Подружить чувства и мысли



Когда мы не можем принять своих родителей такими, какие они есть, когда мы на них злимся и обижаемся (явно или подавляя негативные эмоции), то, по сути, оказываемся очень сильно зависимыми от мам и пап, обречены на воспроизведение им подобного во всех планах, будь то семейные, детско-родительские или социальные отношения.



- Можно ли выбраться из этого круга, не повторять родителей?



- Можно. Это произойдет тогда, когда мы придем в отношениях с родителями к определенному состоянию конгруэнтности, когда наше внешнее поведение будет гармонировать с нашим внутренним отношением.



- Это сделать сложно.



- Да, это достаточно долгий и непростой путь, но начинается он с достаточно парадоксальных вещей. В первую очередь необходимо признать свое реальное отношение к своим родителям. Признать, что обижаюсь, злюсь. Ничего страшного и плохого в этом нет.



Здесь нужно сделать достаточно четкое разграничение между такими психологическими явлениями, как мысли, чувства и поведение: что я думаю, что чувствую и как себя веду.



В первую очередь необходимо подружить свои чувства со своими мыслями, чтобы при переживании те эмоции, которые возникают у меня по отношению к родителям, были гармоничны и адекватны моим мыслям. Ведь когда клиент приходит к психологу по поводу проблем с родителями, он находится в диссонансе – он чувствует одно, но знает, что не должен этого чувствовать, а обязан быть благодарен им. Этот диссонанс между мыслями и чувствами порождает психологическое неблагополучие.



Что значит подружить? Значит, признать, что ты на самом деле чувствуешь. Что ты действительно на них обижаешься, злишься. Разрешить себе это чувствовать. А дальше пойдут мысли. Когда мы разрешаем себе чувствовать это, наш разум пытается объяснить - а почему мы это чувствуем? Откуда у нас эти переживания? Почему мы обижаемся на родителей?



Обычно мысль, что родители виноваты в наших неудачах, сидит в глубине сознания и проскальзывает только когда человек оказывается в аффективном состоянии. Но когда человек разрешает себе злиться и обижаться, эта мысль выходит на первый план, эмоциональный накал спадает. У человека появляется возможность обдумать эту мысль более рационально, без влияния эмоций. Действительно ли родители виноваты? Есть ли здесь их вина?



Когда мысль о вине родителей обдумывается без влияния эмоций, спокойно, то, как правило, приходит понимание, что родители не были виноваты. Они недодали нам чего-то не потому, что не любили нас, а по другим причинам. Что такое обида? Это результат того, что человеку кажется, что его не любят. Обдумывая, появляется возможность поставить себя на место своих родителей. Лучше их понять. Почему в тех ситуациях они поступали так, а не иначе? Тогда ты оказываешься способен поставить себя на их место, приходит понимание, что они тебя любили так, как могли, как умели, насколько у них были возможности, как их учили любить.



На этом этапе происходит согласование мыслей и чувств. Когда происходит понимание, приходит и принятие, в итоге негативные переживания отступают.



Скандалы не помогут



- Если же размышления привели нас к выводу, что родители были виноваты?



- Действительно, а вдруг они и правда виноваты? Мы живем в достаточно жестоком мире, где встречаются и факты жестокого отношения к детям, и даже преступления. В этих случаях механизм принятия остается тот же самый: когда происходит согласование мыслей и чувств, становится понятно, как мне следует к ним относиться. Допустим, в отношении ребенка родители совершили преступление, его это достаточно серьезно травмировало. Он вырос и оказался в состоянии конфликта между тем, как ему следует относиться к своим родителям, и тем, каково нормативное требование общества к родителям. У человека есть возможность выстроить эти отношения осознанно, не потому, что он обижается на своих родителей, а потому, что понимает, что это за люди. Это понимание дает свободу от родителей. Позволяет вырваться из замкнутого круга воспроизводства тех же самых отношений, что были у них.



Вполне может быть, что родители действительно тебя не любили. Достаточно тяжело принять этот факт. Но принятие этого факта позволяет жить самостоятельно и независимо от них.



- С проблемой непростых отношений с родителями обязательно ли идти к психологу?



- Да. Самостоятельно разобраться с отношениями крайне сложно, потому что родители – часть нашей личности. Механизм, который я попытался раскрыть выше, это то, что предполагает работа с психологом.



Самостоятельно это делать сложно еще и потому, что, обратите внимание, я говорю только о двух компонентах – эмоциональном и когнитивном, о чувствах и мыслях. Когда человек работает с психологом, есть возможность работать с этими двумя компонентами и отставить на время в сторону поведенческий компонент – свое реальное поведение.



Когда ты пытаешься разобраться сам в естественной среде своего обитания, то мысли и чувства прямым образом влияют на твое поведение, выливаясь в скандалы. Ругань с родителями не приводит к осознанию сути конфликта. Выплескивание эмоций дает лишь разовую разрядку текущего напряжения и дополнительное топливо для дальнейших конфликтов с родителями. Поэтому эффективнее и безопаснее работать с этой проблемой со специалистом.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Многие люди, даже став взрослыми, продолжают злиться на своих родителей, припоминая им свои детские обиды. Выросшим детям кажется, будто мама с папой недолюбливали их, давали мало тепла, многое запрещали. Кто-то открыто конфликтует с родителями из-за детских обид, а кто-то не позволяет себе плохо относиться к состарившимся мамам и папам, хотя тоже на них злится в глубине души. Почему отношения с родителями так важны для нас и как быть, если обида на них мешает жить, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Взаимоотношения с родителями - это, пожалуй, одна из самых часто встречающихся тем в психологической практике. Вы, наверное, не раз слышали такие фразы: «Все мы травмированы своими родителями», «все проблемы идут из детства». Когда клиент приходит к психологу с личностными проблемами, то рано или поздно разговор всегда уходит в сторону отношений с родителями. Потому что этот аспект в жизни личности очень и очень важен.Пожалуй, трудно найти такого человека, который бы полностью был удовлетворен тем, какое у него было детство, как к нему относились родители, у которого бы не было детских обид на маму и папу. Поэтому такие чувства, как злость, обида на родителей очень часто встречаются. Это - с одной стороны, а с другой - у многих, особенно в нашем регионе, есть убеждение в том, что к родителям нужно относиться с уважением и благодарностью, что бы они ни делали, ведь это твои родители.Вот такое пересечение чувств и переживаний: с одной стороны, человек испытывает достаточно глубокие негативные переживания, которые может нести всю свою жизнь (родители не купили игрушку, несправедливо наказали, отдали предпочтение другому ребенку, не замечали его), и требование общества, что родители стоят на некоем пьедестале и сердиться на них нельзя, это неправильно, аморально и неэтично.Собственно говоря, здесь и кроется внутренний конфликт, когда, с одной стороны, ты злишься на родителей, но одновременно осуждаешь себя за это и запрещаешь себе обижаться на них. Что происходит в этом случае? Обида на родителей никуда не уходит, она остается. Она вытесняется человеком из сознания, где-то там, в глубине души, она все равно сидит, более или менее осознаваемая.Получается, что поведение человека и его реальное отношение сильно рассогласованны. Такая рассогласованность в психологии называется неконгруэнтность. Возникает ощущение, что ты играешь какую-то роль, притворяешься, надеваешь маску, а в душе у тебя творится совершенно другое.Эта неконгруэнтность, постоянная необходимость носить эту маску, начиная с детства, порождает множество различных психологических проблем, связанных со взаимоотношениями с другими людьми и с собой.- Да, эта роль очень значимая. Мамы и папы для нас - это те люди, с которыми мы идентифицируем себя. По сути, родители – это часть нашей личности. Если человек идентифицирует себя с родителями («я такой же, как мои родители»), но при этом у него есть некое скрытое негативное отношение к ним, то это отношение он переносит на себя («если я такой же, как мои родители, то сам в чем-то не очень хорош»). В результате человек не очень хорошо относится к себе. А раз так, то он не может выстраивать нормальные отношения с другими людьми, да и с собой он тоже не в ладах.Это может проявляться в различных сферах жизни человека. Например, в выстраивании отношений между супругами. Когда я идентифицирую себя со своими родителями, понимая, что не очень хороший, то подбираю себе в супруги человека, тоже каким-то образом похожего на моих родителей, который обладает теми же самыми недостатками. Эти самые недостатки начинают меня не устраивать, я вижу в другом человеке то, чего не хочу видеть в себе.- Потому что пытаемся воспроизвести те отношения, которые были в нашей родительской семье. Они для нас ясные, понятные, известные, а других мы просто не знаем.Когда же обиды на родителей становятся ярко выраженными, то идентификация оборачивается другой стороной – отчуждением. Человек пытается быть не таким, как его родители, а стать их антиподом. Но еще Фрейд говорил, что отрицание чего-либо, по сути, есть признание этого. Суть в том, что при отчуждении точкой отсчета все равно являются родители, поэтому быть таким, как родитель, и не быть таким, как он, в психологическом плане это фактически одно и то же.Когда мы не можем принять своих родителей такими, какие они есть, когда мы на них злимся и обижаемся (явно или подавляя негативные эмоции), то, по сути, оказываемся очень сильно зависимыми от мам и пап, обречены на воспроизведение им подобного во всех планах, будь то семейные, детско-родительские или социальные отношения.- Можно. Это произойдет тогда, когда мы придем в отношениях с родителями к определенному состоянию конгруэнтности, когда наше внешнее поведение будет гармонировать с нашим внутренним отношением.- Да, это достаточно долгий и непростой путь, но начинается он с достаточно парадоксальных вещей. В первую очередь необходимо признать свое реальное отношение к своим родителям. Признать, что обижаюсь, злюсь. Ничего страшного и плохого в этом нет.Здесь нужно сделать достаточно четкое разграничение между такими психологическими явлениями, как мысли, чувства и поведение: что я думаю, что чувствую и как себя веду.В первую очередь необходимо подружить свои чувства со своими мыслями, чтобы при переживании те эмоции, которые возникают у меня по отношению к родителям, были гармоничны и адекватны моим мыслям. Ведь когда клиент приходит к психологу по поводу проблем с родителями, он находится в диссонансе – он чувствует одно, но знает, что не должен этого чувствовать, а обязан быть благодарен им. Этот диссонанс между мыслями и чувствами порождает психологическое неблагополучие.Что значит подружить? Значит, признать, что ты на самом деле чувствуешь. Что ты действительно на них обижаешься, злишься. Разрешить себе это чувствовать. А дальше пойдут мысли. Когда мы разрешаем себе чувствовать это, наш разум пытается объяснить - а почему мы это чувствуем? Откуда у нас эти переживания? Почему мы обижаемся на родителей?Обычно мысль, что родители виноваты в наших неудачах, сидит в глубине сознания и проскальзывает только когда человек оказывается в аффективном состоянии. Но когда человек разрешает себе злиться и обижаться, эта мысль выходит на первый план, эмоциональный накал спадает. У человека появляется возможность обдумать эту мысль более рационально, без влияния эмоций. Действительно ли родители виноваты? Есть ли здесь их вина?Когда мысль о вине родителей обдумывается без влияния эмоций, спокойно, то, как правило, приходит понимание, что родители не были виноваты. Они недодали нам чего-то не потому, что не любили нас, а по другим причинам. Что такое обида? Это результат того, что человеку кажется, что его не любят. Обдумывая, появляется возможность поставить себя на место своих родителей. Лучше их понять. Почему в тех ситуациях они поступали так, а не иначе? Тогда ты оказываешься способен поставить себя на их место, приходит понимание, что они тебя любили так, как могли, как умели, насколько у них были возможности, как их учили любить.На этом этапе происходит согласование мыслей и чувств. Когда происходит понимание, приходит и принятие, в итоге негативные переживания отступают.- Действительно, а вдруг они и правда виноваты? Мы живем в достаточно жестоком мире, где встречаются и факты жестокого отношения к детям, и даже преступления. В этих случаях механизм принятия остается тот же самый: когда происходит согласование мыслей и чувств, становится понятно, как мне следует к ним относиться. Допустим, в отношении ребенка родители совершили преступление, его это достаточно серьезно травмировало. Он вырос и оказался в состоянии конфликта между тем, как ему следует относиться к своим родителям, и тем, каково нормативное требование общества к родителям. У человека есть возможность выстроить эти отношения осознанно, не потому, что он обижается на своих родителей, а потому, что понимает, что это за люди. Это понимание дает свободу от родителей. Позволяет вырваться из замкнутого круга воспроизводства тех же самых отношений, что были у них.Вполне может быть, что родители действительно тебя не любили. Достаточно тяжело принять этот факт. Но принятие этого факта позволяет жить самостоятельно и независимо от них.- Да. Самостоятельно разобраться с отношениями крайне сложно, потому что родители – часть нашей личности. Механизм, который я попытался раскрыть выше, это то, что предполагает работа с психологом.Самостоятельно это делать сложно еще и потому, что, обратите внимание, я говорю только о двух компонентах – эмоциональном и когнитивном, о чувствах и мыслях. Когда человек работает с психологом, есть возможность работать с этими двумя компонентами и отставить на время в сторону поведенческий компонент – свое реальное поведение.Когда ты пытаешься разобраться сам в естественной среде своего обитания, то мысли и чувства прямым образом влияют на твое поведение, выливаясь в скандалы. Ругань с родителями не приводит к осознанию сути конфликта. Выплескивание эмоций дает лишь разовую разрядку текущего напряжения и дополнительное топливо для дальнейших конфликтов с родителями. Поэтому эффективнее и безопаснее работать с этой проблемой со специалистом.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru