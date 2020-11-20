Почти четверть россиян не пугает цена бензина

При этом 14% автовладельцев уже ходят пешком из-за нынешней стоимости топлива



При любой стоимости бензина 23% россиян будут пользоваться автомобилем. Об этом сообщает портал



Отметка в 50 рублей за литр станет решающей для 18% автомобилистов. При стоимости 60 рублей за литр бензина откажутся от личного автомобиля 9% респондентов. Еще 4% опрошенных воздержатся от поездок на машине при стоимости топлива свыше 70 рублей. А 6% автомобилистов не станут использовать личный автомобиль при цене на бензин свыше 80 рублей за литр.



При этом 14% россиян уже отказались от поездок на личном авто из-за нынешней стоимости бензина. Но 23% опрошенных продолжат использовать машину при любой стоимости автомобильного топлива.



Цена в 50 рублей больше пугает мужчин: откажутся от поездок при такой цене бензина 20% мужчин и 15% женщин. Россияне старше 45 лет реже всех утверждают, что стоимость бензина для них не важна (19%), и чаще констатируют, что нынешние цены на заправках уже вынудили их отказаться от использования авто (также 19%).



Напомним, цены за литр топлива в Бурятии близки к решающей отметке в 50 рублей.



Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 397. Время проведения: 10-18 ноября 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее водительские права и личный автомобиль. Размер выборки: 1600 респондентов.



Фото: pixabay.com

При любой стоимости бензина 23% россиян будут пользоваться автомобилем. Об этом сообщает портал SuperJob . Он провел опрос на эту тему, в котором приняли участие респонденты из всех округов страны, имеющие водительские права и личный автомобиль.Отметка в 50 рублей за литр станет решающей для 18% автомобилистов. При стоимости 60 рублей за литр бензина откажутся от личного автомобиля 9% респондентов. Еще 4% опрошенных воздержатся от поездок на машине при стоимости топлива свыше 70 рублей. А 6% автомобилистов не станут использовать личный автомобиль при цене на бензин свыше 80 рублей за литр.При этом 14% россиян уже отказались от поездок на личном авто из-за нынешней стоимости бензина. Но 23% опрошенных продолжат использовать машину при любой стоимости автомобильного топлива.Цена в 50 рублей больше пугает мужчин: откажутся от поездок при такой цене бензина 20% мужчин и 15% женщин. Россияне старше 45 лет реже всех утверждают, что стоимость бензина для них не важна (19%), и чаще констатируют, что нынешние цены на заправках уже вынудили их отказаться от использования авто (также 19%).Напомним, цены за литр топлива в Бурятии близки к решающей отметке в 50 рублей.Фото: pixabay.com