В Бурятии предпринимателям запретили греться за счет собственных котельных

Но только тем, кто уже присоединен к централизованным теплосетям





Власти Бурятии продолжают борьбу с грязным воздухом в Улан-Удэ. На этот раз они решили ограничить предпринимателей, имеющих подключение к централизованным сетям теплоснабжения. Им запретят отапливаться от собственных котельных, если они используют для этого твердое топливо (каменный, бурый уголь, дрова).

«На территории Улан-Удэ и прилегающих к нему поселений Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского района районов находятся около 200 стационарных объектов, имеющих технологическое присоединение к сетям центрального теплоснабжения и автономные котельные. Отапливаемая площадь указанных стационарных объектов составляет от 100 до 470 кв.м., средняя площадь 285 кв.м.», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Ограничение вводится на период с 15 сентября по 15 мая календарного года (в период наибольшей концентрации выбросов, загрязняющих воздух). В случае, если это требование не будет исполняться, то к нарушителю придет Бурприроднадзор и, скорее всего, оштрафует. Тем не менее, авторы проекта уверяют, что никакого давления на бизнес новшество не окажет.«Вводимая норма не несет запретов и ограничений на осуществление предпринимательской деятельности, не создает препятствий для ее осуществления», - пишут они в пояснительной записке.Ранее правительство уже пыталось провести этот законопроект через Народный Хурал, но до утверждения он добрался только сегодня.Депутаты с настороженностью отнеслись к этой инициативе, хотя обсуждают ее уже не первый месяц. В частности, задавались вопросы по поводу своевременности такого решения в нынешних условиях, когда бизнес и так страдает. Нужно ли именно сейчас повышать на него нагрузку. И какие меры поддержки предусмотрены для тех, кто может пострадать от этого решения.По словам и. о. министра природных ресурсов Натальи Тумуреевой, которая представляла законопроект Хуралу, с каждым из предпринимателей, который подпадает под действие этого закона, будет проведена индивидуальная работа по возможным льготам, субсидиям и так далее.- Здесь мы действуем в интересах всего населения. Потому что у каждого человека есть право на благоприятные условия, - говорила Наталья Тумуреева.Впрочем, некоторых депутатов слова замминистра не убедили. И поступило сразу несколько предложений о переносе рассмотрения законопроекта ввиду того, что сейчас его принятие несвоевременно, к тому же внесен он с нарушениями, к нему были замечания у правового управления Хурала.Впрочем, большинство депутатов при голосовании все же высказались за принятие закона. Таким образом, с 15 сентября следующего года предприниматели, имеющие подключения к теплосетям, не смогут пользоваться своими котельными.Фото: «Номер один»