В Улан-Удэ самый плохой воздух оказался в Октябрьском районе

Данные независимых приборов дают более четкую картину загрязнения воздуха, чем Бурятский гидрометцентр



Наиболее загрязненным районом Улан-Удэ с наиболее высокими уровнями частиц PM2,5 в атмосферном воздухе зимой стал Октябрьский. Эти данные получены от развернутой недавно сигнальной сети Nebo.live из 12 приборов, улавливающих частицы PM 2,5 и в режиме реального времени передающих данные на экологический ресурс, ежечасно формирующих интерактивную карту загрязнения воздуха.



Красноярцы помогли



Напомним, новый проект мониторинга воздуха Nebo.live стартовал вначале в богатом Красноярске, где имеются схожие со столицей Бурятии проблемы с сжиганием ископаемого топлива для обогрева жилищ. В Улан-Удэ экологическими активистами с помощью красноярских коллег установили 12 компактных устройств по оценке качества воздуха. Ставятся они за окнами квартир и защищены от осадков и морозов крепким корпусом (с небольшим подогревом от электропитания). Приборы подключаются к домашней сети wi fi и передают данные в единую систему, что отображается на платформе Nebo через сайт и приложения.



Теперь из любой точки земли можно узнать, каково, например, загрязнение воздуха на ул. Ключевская, 40В (где расположен один из десяти приборов). К слову, на ул. Ключевская фиксировались в середине ноября самые экстремальные в Улан-Удэ уровни загрязнения за последние дни. Которые, судя по показаниям приборов, обогнали даже ул. Бабушкина и Левобережье, традиционно неблагополучные по экологии. Так вот 17 ноября в 18.00, когда в Улан-Удэ был штиль, уровень РМ2,5 на ул. Ключевская составлял 492 мкг/м3, что в 20 раз выше нормы.



Далее идут Мясокомбинат и ул. Бабушкина (по 359), ул. Российская (Заречный) (321), пятерку замыкала ул. Гагарина (257). Остальные пять приборов фиксировали двукратное отставание от «лидеров» загрязнения воздуха, однако даже лучший результат - 110 квартал (122 мкг/м3) - все равно давал показатели в пять раз выше нормы.



Мониторим через смартфон



Добавим, что данные независимых приборов дают более четкую картину загрязнения атмосферного воздуха, чем Бурятский гидрометцентр. Имеющий всего лишь две автоматические станции по мониторингу другого ядовитого вещества - бензпирена - на ул. Бабушкина и проспекте 50-летия Октября. Там регулярно наблюдается превышение ПДК в воздухе данного вещества, однако судить по двум приборам о ситуации во всем Улан-Удэ не слишком информативно.



Что касается Nebo.live , то 12 приборов, расположенных в разных точках города, дают более развернутую картину. Причем, что важно, информация обновляется ежечасно. Это позволяет гражданам узнавать о выбросах заблаговременно и в данный период заходить в дома, чтобы переждать это время с закрытыми окнами.



Возвращаясь к мониторингу на ул. Ключевская, где экстремальные уровни загрязнения наблюдались между 18.00 и 19.00, когда наблюдается интенсивный поток автомобилей в сторону кварталов. Кроме того, в этот период на ул. Ключевская, скорее всего, начинает падать дым от расположенных выше поселков с частным сектором: Комушка, Горький либо многочисленного частного сектора вдоль реки Уда. После 20.00 на ул. Ключевская уровень загрязнения быстро падает, и ночью воздух становится более-менее чистым. Утром ситуация повторяется - начиная с 7 утра, концентрации РМ2,5 увеличивается и к 9.00 достигает максимума. Здесь снова играет свою роль рост автомобильного потока и топка печек.



- Думаю, что в Улан-Удэ зимой максимальный вклад в большие уровни загрязнений дает сжигание угля. Поскольку в первые минуты розжига (а затапливают у нас утром и вечером), когда температурный режим еще не вышел на заданные параметры, в воздух выбрасывается сажа и другие продукты неполного сгорания топлива, - убежден член депутатской рабочей группы «Чистый воздух» Константин Олзоев. – Поэтому, пока не переведем большую часть частного сектора на электроотопление, то в отдельные периоды будем получать столь аномально высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха.



Добавим, что на прошлой неделе «Номер один» опубликовал исследование доктора наук Андрея Номоева, согласно расчетам которого, если использовать труд истопника, то электроотопление в хорошо утепленном доме Улан-Удэ обходится в два раза дешевле, чем отопление дровами.



Тем не менее с нынешним тарифом на электроэнергию перевод на электроотопление будет идти со скрипом.



Наступить на грабли



- Пока электроотопление все же стоит несколько дороже. А вот если бы мы вошли в единую ценовую зону с Иркутской областью, то печки и котлы можно было бы разом заглушить и перейти на электроотопление, - убежден Константин Олзоев. - Однако мы упустили редкий шанс обратиться напрямую к президенту РФ с просьбой снизить киловатт/час. Как это произошло с Тывой, которая энергетически присоединилась к Иркутску и будет получать тариф на 80% ниже, чем сегодня.



А пока ситуация с экологией остается сложной, стоит периодически мониторить обстановку, в наиболее загрязненное время сокращая свое пребывание на улицах или пользоваться респираторами. Сигнальные сети будут значимыми и для покупателей жилья, ведь наибольшие уровни загрязнений приходятся на якобы престижный Октябрьский район, где продолжается бурное строительство. Эти данные позволят глядеть на перспективу.



Например, когда Геннадий Айдаев в 1998 году, избравшись в мэры Улан-Удэ, переехал в коттедж в п. Заречный, он и не предполагал, что спустя десяток лет ранее довольно чистый район в связи с массовой жилой застройкой станет одним из самых неблагополучных по экологии. Хотя все эти негативные процессы происходили не без самого Геннадия Айдаева, который, судя по всему, не особо и возражал, когда в городе массово раздавались и продавались огромные территории под частную застройку, не обеспеченную коммуникациями. Превратившую столицу не только в большую деревню, но и в один из худших сибирских городов по состоянию экологии в зимний период.



Наступать на свои же грабли стало нашей традиционной забавой. Остается надеяться, что данные независимого мониторинга и конец монополии государства на предоставление экологической информации позволят не совершать новых ошибок. Как говорится, предупрежден – значит, вооружен. Хотя, честно говоря, особо выбирать не приходится — почти весь город в безветренный период оказывается в дыму.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



Справка: PM2,5 - воздушный загрязнитель, он находится в воздухе вместе с остальными вредными веществами и является в мировой практике маркерным веществом для определения качества воздуха. PM 2,5 содержится в дыме лесных пожаров, при сжигании угля, дров, в выхлопах дизельного автотранспорта. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среднегодовой уровень РМ2,5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень - не больше 25 мкг/м3.