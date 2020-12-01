В Бурятии водителей оштрафовали из-за неправильно поставленных дорожных знаков

В деле пришлось разбираться прокуратуре





В прокуратуру Бурятии обратились жители села Тарбагатай с заявлением о неправомерно установленных дорожных знаках.

Как выяснилось, на участке пересечения улиц села идет капитальный ремонт автодороги. В районе съезда на прилегающую дорогу подрядчик установил дорожные знаки, обозначающие одностороннее движение и запрет на въезд.«Во избежание аварийной ситуации, в отсутствие иного объезда пятеро водителей двигались на автомобилях во встречном направлении на указанном участке дороги, за что сотрудники ГИБДД привлекли их к административной ответственности. Проверкой установлено, что обустройство дорожных знаков проведено вопреки закону и не предусмотрено проектно-сметной документацией. В связи с этим граждане противоправно привлечены к административной ответственности», сообщили в надзорном ведомстве.По протестам прокуратуры незаконные постановления о привлечении водителей к административной ответственности отменены. Гендиректору подрядной организации внесено представление. В настоящее время дорожные знаки демонтированы.Фото: «Номер один»