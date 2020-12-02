Удар в самое сердце

Наказание должно быть соразмерно преступлению

За воровство нужно сажать в тюрьму, за кражу – тоже, если это не воровство бюджетных миллионов. Тогда можно ограничиться предупреждением. Но если ты вылил алкоголь… Здесь наказаний из Уголовного кодекса недостаточно. Нужно что-то посерьезнее.

Именно так и подумали две девицы, столкнувшиеся с вопиющим фактом. Дело было так: «Женщины целый день распивали спиртное. Пришедший вечером с работы 52-летний мужчина высказал недовольство сожительнице и ее сестре и вылил оставшийся у них алкоголь. Обидевшись, сестры решили наказать хозяина дома и вызвали полицию, оговорив его», - гласит полицейская сводка.Они сказали полицейским, что мужчина угрожал одной из них убийством при помощи кухонного ножа. Хотя, если бы сказали правду, то, возможно, правоохранители отнеслись бы с большей серьезностью, а их кара была бы жестче.В итоге же раненных в самую душу женщин вывели на чистую воду и теперь обвиняют в ложном доносе. Но можем ли мы осудить их, если любовь к бутылке в них сильнее, чем к близкому человеку? Ответ - конечно, можем! Но судить не нам, а созданным специально для этого органам. Надеемся, они будут столь же беспристрастны, сколь и мы.