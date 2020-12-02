Сыры Подмосковья обошли бурятские буузы

У жителей республики есть только один день, чтобы вывести любимое блюдо в лидеры



Бурятские буузы сместились на вторую строчку рейтинга в национальном конкурсе гастрономических брендов «Вкусы России». У жителей Бурятии еще есть возможность вывести республиканский бренд в лидеры – голосование продлится до 2 декабря включительно. Сейчас первую строчку рейтинга занимают «сыры Подмосковья».

Жителей республики просят активнее поддерживать бурятское блюдо на сайте конкурса.



Напомним, национальный конкурс региональных гастрономических брендов под названием «Вкусы России» объявил Минсельхоз. Участие в нём принимают 79 субъектов – от Владивостока до Калининграда.



В Минсельхозе России уверены, что многие регионы смогут сделать свои товары популярными не только среди потребителей, но и среди рестораторов. Бурятия заявила на конкурс буузы, травяные чаи, боргойское мясо, облепиху и байкальскую серу.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии Жителей республики просят активнее поддерживать бурятское блюдо на сайте конкурса. https://russiantastes.ru/ Помимо этого, можно выбрать ещё два бренда из разных регионов страны. Все участники проекта появятся на масштабной карте вкусов России, а лучшие войдут в комплексную программу по поддержке и продвижению уникальных отечественных продуктов питания.Напомним, национальный конкурс региональных гастрономических брендов под названием «Вкусы России» объявил Минсельхоз. Участие в нём принимают 79 субъектов – от Владивостока до Калининграда.В Минсельхозе России уверены, что многие регионы смогут сделать свои товары популярными не только среди потребителей, но и среди рестораторов. Бурятия заявила на конкурс буузы, травяные чаи, боргойское мясо, облепиху и байкальскую серу.Фото: пресс-служба правительства Бурятии