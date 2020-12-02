Сыры Подмосковья обошли бурятские буузы

У жителей республики есть только один день, чтобы вывести любимое блюдо в лидеры
Бурятские буузы сместились на вторую строчку рейтинга в национальном конкурсе гастрономических брендов «Вкусы России». У жителей Бурятии еще есть возможность вывести республиканский бренд в лидеры – голосование продлится до 2 декабря включительно. Сейчас первую строчку рейтинга занимают «сыры Подмосковья».
Жителей республики просят активнее поддерживать бурятское блюдо на сайте конкурса. https://russiantastes.ru/ Помимо этого, можно выбрать ещё два бренда из разных регионов страны. Все участники проекта появятся на масштабной карте вкусов России, а лучшие войдут в комплексную программу по поддержке и продвижению уникальных отечественных продуктов питания.
Напомним, национальный конкурс региональных гастрономических брендов под названием «Вкусы России» объявил Минсельхоз. Участие в нём принимают 79 субъектов – от Владивостока до Калининграда.
В Минсельхозе России уверены, что многие регионы смогут сделать свои товары популярными не только среди потребителей, но и среди рестораторов. Бурятия заявила на конкурс буузы, травяные чаи, боргойское мясо, облепиху и байкальскую серу.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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