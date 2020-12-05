Тайм-менеджмент: простые способы управления временем

Ритм, в котором живут большинство из нас, вряд ли можно назвать спокойным и размеренным



Нехватка времени, аврал и жесткий цейтнот являются испытаниями, справиться с которыми под силу далеко не каждому. Постоянное пребывание в состоянии «не знаю, за что хвататься» вряд ли можно назвать подходящим, когда речь идет о личной эффективности.



Эмоциональное напряжение блокирует производительность, приводит к быстрой утомляемости и апатии. Поэтому, чтобы не стать жертвой стресса или, еще хуже, синдрома хронической усталости, займемся управлением временем, или тайм-менеджментом.



Все успешные люди делают это



Все успешные люди очень продуктивны. Они много работают и много успевают, а это не одно и то же. Под продуктивностью в первую очередь подразумевается результат, а не процесс. Если вы намерены повысить свою производительность, твердо решите сделать это. Люди тратят время впустую, потому что они так и не решили повысить свою производительность.



И если вы решились, то не отступайте и повторяйте то, что делают все успешные люди, пока это не станет вашей второй натурой. Основной секрет личной эффективности заключается в правильном распределении времени. Тайм-менеджмент помогает избежать незавидной участи заложника собственного бизнеса или карьеры.



Планирование высвобождает время



Те, кто добился успеха в своей жизни, много времени посвящают планированию. Ежедневное планирование просто необходимо для повышения производительности и эффективного управления временем.



Правило 6 «П» гласит: правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели.



Планировать и думать нужно всегда на бумаге. Если цели нет на бумаге, то она не существует. Перечень задач - это своего рода карта, которая не даст вам сбиться с пути к намеченной цели.



Работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает производительность на 25%. C вечера готовьте список задач, которые нужно сделать завтра. Придя на работу, вы всегда будете знать, с чего начать свой день.



Продолжайте работать с составленным списком в течение дня: при появлении нового дела вносите его в список с учетом приоритетности по отношению к ранее запланированным задачам. Выполнив очередную задачу из списка, обязательно вычеркивайте ее. Это даст вам ощущение удовлетворенности своей работой, прибавит энтузиазма и зарядит энергией.



Планируйте от большего к меньшему, от долгосрочного к краткосрочному, от целей жизни до плана на день. Каждой задаче ставьте фиксированные сроки.

Сложную задачу всегда делите на мелкие подзадачи. Здесь хорошо помогает дерево решений, где ключевая задача — дерево, а подзадачи для ее выполнения — ветви. Продолжайте «разветвление» до тех пор, пока процесс выполнения всей задачи не станет простым и прозрачным.



Перед тем как начать что-либо делать, вспомните о правиле 10/90, когда 10% времени, затраченного на планирование до начала выполнения задачи, сэкономит 90% времени при ее решении.



Самое главное — определить главное



Задача тайм-менеджмента заключается в том, чтобы вовремя определить главное дело. Расстановка приоритетов позволяет эффективно управлять списком намеченных дел, присваивая каждой задаче свой уровень важности.



После определения важного дела оцените последствия в случае его выполнения или невыполнения. Важная задача имеет серьезные последствия, если не будет выполнена в срок.



Для расстановки приоритетов хорошо подходит метод АБВГД. Это очень простой способ планирования, и заключается он в том, чтобы каждой задаче в списке дел присвоить приоритет ее выполнения.



Так, задача, отмеченная буквой А, указывает на самое важное дело с самыми серьезными последствиями в случае невыполнения. Главное правило метода состоит в том, чтобы не браться за дело Б, пока не выполнена задача А, а за дело В, пока открыта задача Б, и т.д.



Буква Д означает «долой!». Этой буквой стоит отмечать малосущественные задачи, которые ни на что не влияют. Для расстановки приоритетов в каждой группе задач используйте цифры, которые будут указывать на последовательность выполнения дел. Таким образом, самое важное дело в вашем списке должно быть обозначено как А1.



Закон принудительной эффективности



Основной секрет управления временем заключается в сосредоточенности и целенаправленности. Начните с решения первоочередных задач и делайте все последовательно, то есть что-то одно в определенный период времени. Бросая дело и возвращаясь к нему снова и снова, вы снижаете свою эффективность в пять раз.



Моцарт мог работать над тремя композициями сразу и создавать настоящие шедевры. Но это, скорее, исключение, чем правило. Бах, Гайдн или Верди могли работать только над одним произведением в какой-то период времени. Они не приступали у следующему произведению, не закончив предыдущее.



Используйте закон принудительной эффективности, говорящий о том, что на все времени никогда не хватает, но его всегда достаточно для самого важного. Поэтому важно собраться и заставить себя сделать в первую очередь то, что принесет наибольшую выгоду и результат.



Все дела можно разделить на четыре группы:

1. Срочные и важные.

2. Важные, но не срочные.

3. Срочные, но не важные.

4. Не срочные и не важные.



Такая классификация носит имя американского президента и называется методом (окном, принципом) Эйзенхауэра.



1. Первостепенные задачи — это дела срочные и важные. Попытка отложить такие дела на потом создаст вам ненужные проблемы — за них нужно приниматься самому и немедленно.



2. Далее идут дела важные, но не срочные. Такие задачи можно отложить, однако они могут оказать сильное влияние в долгосрочной перспективе. Не срочные и не важные дела имеют привычку становиться срочными и важными, если их постоянно откладывать. Для того чтобы такого не произошло, заранее предусмотрите для них временной резерв.



3. Срочные, но не важные задачи мало сказываются на вашем успехе. Занятие срочными, но не важными делами не дает результата и может сильно отразиться на вашей эффективности. Такие дела отнимают большую часть вашего временного резерва. Это как раз те задачи, которые по возможности нужно перепоручать или уменьшать их количество.



4. Логично предположить, что не срочные и не важные дела не имеют никакого значения в принципе и не несут никаких последствий при их невыполнении. Такие дела можно смело вычеркивать из вашего списка.



Что значит «съесть лягушку»?



Старая притча гласит: если первым делом с утра вы должны съесть живую лягушку, утешением может служить то, что это самое плохое, что может случиться с вами за весь день.



Брайан Трейси, успешный бизнес-консультант, сравнивает лягушку с самым неприятным и важным делом, которое следует сегодня сделать. Откладывая его, вы создаете лишнее эмоциональное напряжение и нежелательные последствия. Нужно действовать без лишних раздумий и промедлений — просто взять и сделать. Это даст вам заряд бодрости на целый день.



Слово «нет» экономит неожиданно много времени.



Самое главное слово для организации собственного времени — это вежливое «нет». Учитесь отказывать и говорить «нет» задачам, не входящим в число избранных вами приоритетов. Будьте тактичны и отказывайте так, чтобы человек понял, что вы отвергаете не его лично, а задачу.



Следите за тем, на что тратите свое рабочее и свободное время. Отмечайте занятия, являющиеся пожирателями вашего времени (например, обсуждение новостей с коллегами, бесцельное переключение каналов телевизора или чтение рекламных листовок и газет).



Составьте рейтинг таких никчемных занятий, назвав его «я больше никогда не буду этого делать», и заносите туда те дела, которые не приносят вам никакой пользы и не приближают вас к цели.



На что способна корзина для мусора?



Люди, показывающие хорошие результаты, работают за чистым столом. У непродуктивных и несобранных людей на столе царит дикий хаос. Выработайте привычку своевременно разбирать бумаги, выбрасывая ненужные, и работать за чистым столом. Замечено, что до 30% рабочего времени тратится на поиски нужной бумаги. Корзина для мусора — один из самых эффективных инструментов управления временем.



Принцип равновесия



Самый простой способ избежать паники при виде все увеличивающегося объема работы это сделать глубокий вдох и сказать: «Я могу только то, что могу», и начать спокойно составлять список. Анализируя стоящие перед вами задачи, всегда увидите, что вам хватает времени, чтобы решать жизненно важные вопросы.



Внимательно следите за тем, чтобы в вашей жизни сохранялось равновесие. Работая до изнеможения, вы не сможете обмануть организм, он все равно возьмет свое, и если не остановитесь, он сделает это принудительно. А это явно не входит в ваши планы.



Но для того чтобы быть эффективным, просто тайм-менеджмента мало. Важно следить за своим здоровьем и поддерживать себя в хорошей физической форме. Ваша жизнь должна быть насыщенной, в ней всегда должно находиться время для вашей семьи и отдыха.



Основной принцип равновесия - важно количество времени дома и качество времени на работе.



На первом месте всегда должны быть вы и главные люди вашей жизни, а ради этого и стоит работать над собственной эффективностью.



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