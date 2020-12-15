Почта России начала принимать наложенные платежи безналом

Это гораздо удобней покупателям товаров и подстегнет развитие рынка электронной торговли



В правила оказания услуг почтовой связи, которые ранее предполагали прием почтовых переводов (и вместе с ними наложенных платежей) только за наличный расчет, в конце ноября нынешнего года внесены изменения. Они снимают ограничения на оплату наложенных платежей по безналу.



Сейчас в почтовых отделениях установлено более 55 тысяч pos-терминалов для приема безналичных платежей, сообщила пресс-служба Почты России.



Напомним, наложенный платеж – это удобный способ оплаты заказанного товара при его получении в отделениях Почты России. Например, если покупатель впервые оформляет заказ в интернет-магазине и хочет быть уверен, что продавец его действительно отправит, а посылка благополучно придет в почтовое отделение, клиент оплачивает заказ перед вручением посылки. Чтобы перед оплатой он мог удостовериться, что содержимое посылки соответствует заказу, посылка должна быть отправлена с описью вложения.



«У нас был большой запрос от компаний электронной торговли на безналичную оплату наложенных платежей. Этот вопрос, наконец, решен, и теперь мы можем предоставлять клиентам удобный современный сервис, – отмечает заместитель генерального АО «Почта России» по электронной коммерции Алексей Скатин. – Мы рассчитываем, что это повысит популярность услуги наложенного платежа и подстегнет развитие рынка электронной торговли в целом».



Фото: Почта России

