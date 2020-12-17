В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 перешло отметку в 23 000

Всего выздоровели от коронавируса 19 579 жителей республики, 358 человек за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 23 114. Это на 212 случаев больше, чем было в среду, 54% (12 578) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 524 человека, четверо - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 212 новых случаев коронавируса 170 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 778 человек.



В стационарах получают лечение 1 763 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 352. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ 63 пациента (из них старше 65 – 44), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 44.



Амбулаторное лечение проходят 1 248 пациентов с COVID-19, наблюдается 5 832 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 19 579 (+358) человек. Дополнительно снято с наблюдения 352 пациента.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 600 коек, занято – 1763, свободно – 837 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 413 человек, с нарастающим итогом – 688 207 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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