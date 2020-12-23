Обмен биткоинов на доллары: тонкости удачной и максимально выгодной сделки

Что нужно знать при обмене виртуальной валюты
Со стороны продажа биткоинов может показаться сложной сделкой: главное – найти покупателя и договориться о выгодных условиях продажи монет. Но если углубиться в рассмотрение нюансов, то многие моменты следует знать и обязательно учитывать каждому.
Нюансы поиска покупателя биткоинов за деньги
Найти покупателя и произвести с ним обмен биткоинов на деньги можно разными способами. Некоторые выбирают путь совершения сделки с частным лицом, отыскав покупателя по объявлениям-предложениям на интернет-ресурсах. В данном случае больше рискует покупатель, а продавец - нет, т.к. чаще всего работает по предоплате, т.е. передаёт цифровой актив уже после того, как получит на свою карту перевод от покупателя в оговорённой сумме. Главное – это не заключить убыточную себе сделку. Поэтому, договариваясь с покупателем монет, следует уточнить, какой на данный момент времени реальный курс обмена биткоинов, например, на доллары, а посмотреть его очень быстро можно на www.bestchange.ru/bitcoin-to-dollar-cash.html. Большой минус данного способа – это потеря времени, т.к. покупателя можно искать очень долго.
Также продать биткоины можно на бирже или через специализированные электронные обменники. Если монета не одна, или вы занимаетесь майнингом и собираетесь в перспективе продавать «добычу» по лучшему курсу, то тогда имеет смысл зарегистрироваться на бирже и совершать сделки на выбранной площадке, проанализировав условия работы с ресурсом (комиссии и т.п.). Если регистрироваться не хочется и тратить время тоже, а нужно как можно быстрее продать монеты, то тогда идеальное решение - обмен биткоинов на доллары через электронный обменник. Курс, конечно, будет немного выше, чем на бирже, зато у вас уже есть реальный покупатель, и провести операцию можно всего за несколько минут.
Тонкости совершения выгодного обмена через электронные сервисы
Каждый продавец хочет в любом случае продать цифровые монеты как можно дороже. Если вариант обменников устраивает во всём, а смущает только курс биткоина на USD, то стоит заметить, что у каждого сервиса он разный. Таким образом, вполне можно найти максимально приближённый к биржевому, чтобы минимизировать уступки. Чтобы быстро узнать, в каком обменнике на данный момент самые лучшие условия, можно просто посмотреть рейтинг обменных сервисов на www.bestchange.ru. Информация предоставляется бесплатно, а т.к. портал независимый, то и в правдивости данных можно не сомневаться.
Есть ещё пара нюансов, о которых следует знать перед тем, как обменять биткоин на деньги, и это:
• особые условия обменников (часто есть ограничения по транзакциям, могут быть дополнительные комиссии и т.п.);
• денежный резерв (его должно хватать на полное покрытие сделки).
Также нелишним будет проверить репутацию сервиса, просмотрев отзывы других клиентов.
Для желающих зарабатывать в сети Интернет сегодня есть немало способов дохода, который может быть основным и вспомогательным. Можно не только заниматься добычей и продажей цифровых монет, а и стать участником, например, реферальной программы от www.bestchange.ru/partner/. Там всё просто – приятные бонусы за привлечение клиентов. То есть, сам майнер знает, как быстро и с максимальной выгодой продать ВТС, а если поделится «секретом» с таким же пользователем (потенциальным клиентом портала), то получит дополнительную прибыль.
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