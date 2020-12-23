Обмен биткоинов на доллары: тонкости удачной и максимально выгодной сделки

Что нужно знать при обмене виртуальной валюты





Со стороны продажа биткоинов может показаться сложной сделкой: главное – найти покупателя и договориться о выгодных условиях продажи монет. Но если углубиться в рассмотрение нюансов, то многие моменты следует знать и обязательно учитывать каждому.