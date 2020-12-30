Глава Бурятии вручил госпремии активной молодежи

Их удостоены юные таланты, призеры регионального конкурса «Признание-2020» и добровольцы



Глава Бурятии Алексей Цыденов наградил лауреатов государственной премии в области поддержки талантливой молодежи, призеров регионального конкурса «Признание-2020» и победителей всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020».



Конкурс поддержки талантливой молодежи проводится ежегодно. Участвовать в нем могут молодые люди от 14 до 30 лет. В этом году на конкурс по поддержке талантливой молодежи было подано 173 заявок по пяти номинациям: социально-значимая и общественная деятельность, научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность, художественное творчество, любительский спорт, а также профессиональное мастерство, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Я благодарю вас за активность, за то, что вы двигаетесь вперед и не сидите на месте, несмотря на сложный год. Вы в этом году проявили себя. Молодцы! Поздравляю вас и благодарю ваших родителей, учителей, наставников, за то, что вместе с ними вы добились больших результатов», - заявил глава Бурятии.



По итогам проведения конкурса названы 25 победителей, которые получают государственные премии по 18 тысяч рублей.



Лауреаты государственной премии в номинации «Социально-значимая и общественная деятельность»:



- Дашиев Сергей, ученик 11 класса Загустайской средней общеобразовательной школы;

- Харлампьева Елизавета, студентка 4 курса Восточно-Сибирского государственного института культуры;

- Балданова Дарима, студентка 4 курса Бурятского государственного университета;

- Шойжилова Соелма, ученица 10 класса Кижингинского лицея им. В.С. Мункина;

- Антонова Марина, студентка 4 курса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.



Номинация «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»:



- Цыпилова Снежана Сергеевна, младший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН;

- Урбагарова Баярма Мунхоевна, преподаватель кафедры фармации Бурятского государственного университета;

- Дулганова Елена, студентка 4 курса федерального Восточно-Сибирского государственного института культуры;

- Синицына Татьяна, студентка 6 курса медицинского института Бурятского государственного университета;

- Садыкова Юлия, ученица 11 класса физико-математической школы № 56.



Номинация «Профессиональное мастерство»:



- Кожухина Валентина Константиновна, педагог дополнительного образования школы № 57;

- Зимина Кристина Александровна, преподаватель Республиканского многоуровневого колледжа;

- Романова Анастасия Андреевна, учитель начальных классов школы № 4 г. Гусиноозерск;

- Жигжитов Максим Владимирович, преподаватель Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики;

- Доржиева Цыпилма Балдановна, учитель Сужинской школы.



Номинация «Художественное творчество»:



- Цыренжапова Вероника, ученица 8 класса Республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1;

- Дульская Эвелина, ученица 9 класса школы № 8;

- Норбоев Вячеслав, ученик 9 класса школы № 58;

- Дашеева Туяна Мунко-Жаргаловна, член объединения «Молодые художники Республики Бурятия» при Союзе художников России;

- Очиров Лудуб, студент 3 курса колледжа искусств им. Петра Ильича Чайковского».



В номинации «Любительский спорт»:



- Дементьева Кристина, ученица 9 класса Петропавловской средней школы № 1;

- Чебунин Егор, ученик 9 класса школы № 49;

- Зубакина Ксения, студентка 3 курса Республиканского многоуровневого колледжа;

- Федосеева Людмила, студентка 1 курса Бурятского республиканского педагогического колледжа;

- Медведева Юлия, спортивный инструктор Харашибирской школы.



Победители и призеры регионального конкурса в сфере молодежной политики «Признание-2020»



В номинации «Лучшее муниципальное образование по реализации молодежной политики Республики Бурятия»:



- Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Селенгинского района.



В номинации «Лучший специалист по молодежной политике муниципального образования»:



3 место - Соболева Татьяна Васильевна, директор Многофункционального межпоселенческого дома молодежи Селенги;

2 место - Иванова Ирина Федоровна, специалист Управления спорта и молодежной политики администрации Заиграевского района;

1 место - Гармаева Людмила Владимировна, консультант Управления по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ.



В номинации «Лучший специалист по реализации жилищных программ для молодежи»:



- лауреат Кандалова Татьяна Анатольевна, главный специалист комитета по культуре и делам молодежи администрации Кабанского района.



В номинации «Малая Родина» с проектом «Современные герои - молодежь на селе»:



- Бадмаева Елена Владимировна, занявшая 3 место во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».



В номинации «Смелые сердцем» с проектом создания «Добровольной команды противопожарной защиты и спасательных работ»:



- Белоусов Алексей Николаевич, занявший 3 место во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».



В номинации «Помощь детям» с проектом «Спорт без границ»:



- Тубчинов Дмитрий Анатольевич, занявший 2 место во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».



Фото: egov-buryatia.ru