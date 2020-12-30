Жители Бурятии за год удешевили свою недвижимость на 14 млрд рублей

Комиссия Росреестра о спорах по кадастровой стоимости вынесла 67 % решений в пользу заявителей



В Бурятии за год кадастровая стоимость объектов недвижимости в среднем снижена на 69 % или на 14 миллиардов рублей. Таков итог работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при республиканском управлении Росреестра, сообщили в его пресс-службе.



В уходящем году комиссия провела 22 заседания, рассмотрев 181 заявление в отношении 212 объектов недвижимости. В результате 67 % решений вынесено в пользу заявителей.



Решение об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости принято в отношении 138 объектов недвижимости, о пересмотре кадастровой стоимости – в отношении четырех объектов недвижимости, о невозможности изменения величины кадастровой стоимости – в отношении 70 объектов недвижимости.



В 2020 году на территории республики впервые проведена государственная кадастровая оценка в соответствии с нормами федерального закона «О государственной кадастровой оценке» в отношении 436 942 земельных участков всех категорий.



Необходимо отметить, что постановлением правительства Бурятии принято решение о переходе с 1 января 2021 года к новому механизму установления кадастровой стоимости в размере рыночной в отношении всех объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН. С 1 января 2021 года заинтересованные лица могут обратиться в бюджетное учреждение с заявлением об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.



При этом комиссия при управлении Росреестра будет продолжать рассматривать заявления, оспаривающие недостоверные сведения, использованные при определении кадастровой стоимости, только в отношении объектов капитального строительства, кадастровая стоимость которых утверждена постановлением правительства Бурятии в 2016 году.



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