Жителям ООПТ разрешили приватизировать землю

Поправки в федеральный закон облегчат жизнь населению Бурятии



В канун Нового года президент России Владимир Путин подписал принятые Госдумой поправки в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и связанные с ним другие законодательные акты. Изменения напрямую касаются Бурятии, прежде всего, Тункинского района, границы которого совпадают с границами национального парка.



- Принятый закон возвращает в гражданский оборот земли населенных пунктов, входящих в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ), - сообщил депутат Госдумы РФ от Бурятии Николай Будуев. - Теперь жители Тунки и других ООПТ смогут исполнить свою давнюю мечту: приватизировать земельные участки, на которых стоят их дома, вести хозяйство (садоводство, огородничество), передавать по наследству. Владеть и распоряжаться, как все нормальные люди.



Изменения в федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» открывают новые возможности развития социальной и коммунальной инфраструктуры населенных пунктов в национальных парках. Необходимые для этого земельные участки будут передаваться из федеральной собственности в собственность регионов и муниципалитетов.



Для возведения объектов социальной инфраструктуры, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ (детские сады, школы, ФАПы и т.д.), отпадает необходимость экологической экспертизы.



Разрешения на строительство будут выдаваться администрациями муниципальных образований, а не Росимуществом по согласованию с Минприроды РФ, как прежде. Тогда выправить документ в федеральных органах власти малому бизнесу и жителям было намного сложнее.



- Очень важно, что теперь на землях населенных пунктов, входящих в ООПТ, разрешено добывать подземные воды, - отметил Николай Будуев. - Это позволит нам активнее развивать санаторно-курортную отрасль, а также улучшить питьевое и техническое водоснабжение.



Поправки о добыче подземных вод и передаче местным администрациям полномочий по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию жилых домов и объектов социальной инфраструктуры были предложены Николаем Будуевым по многочисленным просьбам жителей и органов местного самоуправления Бурятии.



В то же время на этапе второго чтения законопроекта в Госдуме из него была исключена норма о возможности изменения границ ООПТ в сторону уменьшения, отметил депутат.



- Границы национальных парков не будут меняться, - сказал Николай Будуев. - Заградительный барьер для тех, кто желал бы заполучить, к примеру, месторождения, расположенные на землях ООПТ, или организовать коммерческую застройку живописных участков первозданной природы, сохраняется. Речь идет лишь о переменах внутри населенных пунктов - в лучшую сторону, в пользу людей.



В Бурятии восемь особо охраняемых природных территорий федерального значения: два биосферных и один природный заповедник, два национальных парка, три государственных природных заказника.



Фото: egov-buryatia.ru

