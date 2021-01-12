Сильное землетрясение произошло на границе России и Монголии

Эпицентр находился в 63 км юго-западнее от поселка Монды Тункинского района Бурятии
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе России и Монголии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). При этом Геологическая служба США (USGS) сообщает о магнитуде в 6,8.
Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Или в 63 км юго-западнее от поселка. Монды Тункинского района Бурятии. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Судя по постам в соцсетях, подземные толчки ощутили и жители Бурятии.
Как уточняет Главное управление МЧС по Бурятии, сегодня в 05:50 местного времени поступила информация от ЕДДС Окинского района о том, что на территории Монголии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 6,8. Толчки ощущались в центральных и южных районах Бурятии. По предварительной информации жертв и разрушений нет. Организован сбор рабочих групп по обследованию зданий и сооружений, социально-значимых объектов на территории Бурятии. Информация уточняется.
Фото: pixabay.com
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