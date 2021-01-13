Улан-удэнцы напуганы стрельбой на улицах города

Борьба с собаками превратилась в настоящую войну

Вооруженные горожане решили устроить самосуд над собаками. До крови не дошло, но группа мужчин перепугала горожан одним своим присутствием.Очевидцы сообщают, что 12 января неизвестные уже подъезжали к приюту "Надежда" с винтовками. Волонтеры полагают, что скорее всего это были местные жители, однако информация ещё уточняется. Ночную стрельбу на улицах слышали несколько человек, однако, кто именно стрелял сказать не могут. Не исключено, что выстрелы - полицейская работа. Стражи порядка патрулируют улицы вместе со службой отлова.По информации «Номер один», с момента нападения собак на девушку 23 декабря с улиц города изъяли 478 собак в рамках предупреждения бешенства, то есть по 44-47 в день. Только за 12 января в районе Забайкальского поселка выловили и усыпили 16 собак. Комментируя ситуацию, в пресс-службе Комитета городского хозяйства Улан-Удэ высказались, что агрессивные собаки могли сбежать из местного приюта «Надежда». Владельцы приюта обвинения отрицают.- Сегодня в Зверосовхозе на ребёнка напали собаки. И знаете какой вывод сделали люди? Сжечь местный приют и убить всех собак. Нет, что вы, это не куча охранных собак, вечно бегающих на самовыгуле! Это не люди виноваты, которые не кастрируют своих собак и отпускают их бегать по всему поселку. (К слову мы не раз забирали из этого посёлка коробки щенков!) Это все приют виноват! – пишут в группе «Собака счастья» социальной сети Вконтакте.При этом, улан-удэнцы не чуждаются радикальных мер. В комментариях постоянно идут призывы к радикальным действиям.- Платите желающим за голову собаки 500 р и на третий день их вообще не будет, пишет на сайте «Номер один» комментатор Станислав.Напомним, 5 января сотрудники отлова застрелили собаку прямо через забор приюта «Надежда». 9 января неизвестные подожгли медицинский корпус приюта «Кот и Пес». В результате пожара несколько животных погибли, других отправили на лечение.