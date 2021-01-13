Мэр Улан-Удэ: «Собак без хозяев на улицах города не должно остаться»

В столице Бурятии пройдет проверка всех городских приютов бездомных животных
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал сегодня поручения структурным подразделениям администрации города по регулированию численности безнадзорных животных. Поручения даны Комитету городского хозяйства, Комитету по финансам, Управлению по ЧС, единой дежурно-диспетчерской службе Улан-Удэ, районным администрациям и т. д.
В частности, Комитету городского хозяйства совместно с районными администрациями поручено провести проверку всех городских приютов. В случае нарушения содержания животных передать данные в прокуратуру Бурятии для принятия правовых решений.
«Совместно с Комитетом по финансам, правовым комитетом рассмотреть возможность выноса приютов для животных из жилых зон. Созывается внеочередная сессия по ужесточению санкции за неправильное содержание животных. Прошу подготовить наши предложения по ужесточению условий содержания животных гражданами и юридическими лицами, как по величине санкции, так и по дополнительным мерам», – сказал мэр.
Кроме того, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поучение Комитету по финансам предусмотреть объем денежных средств необходимых для отлова безнадзорных животных.
«Определить и довести до Комитета городского хозяйства объем денежных средств на изъятие собак с улиц. И увеличить количество бригад», – подчеркнул мэр.
Кроме того, Игорь Шутенков поручил главе администрации Октябрьского района Андрею Сухорукову, председателю Комитета городского хозяйства Сергею Гашеву, правовому комитету принять участие в сходе жителей микрорайона Забайкальский, который состоится сегодня.
«Необходимо выслушать людей, показать, что мы делаем и возможные варианты развития. Принять максимальные меры по изъятию животных. Без хозяев собак на улицах не должно остаться», – отметил Игорь Шутенков.
Также ЕДДС дано поручение проанализировать все обращения граждан и обобщить эту информацию для дальнейших решений.
Напомним, накануне собаки напали на 11-летнего мальчика в микрорайоне Забайкальский. Возбуждено уголовное дело. Глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала. На ней рассмотрят законопроект об ужесточении административной ответственности для граждан, отпускающих цепных собак на самовыгул.
Фото: «Номер один»
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