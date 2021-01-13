В Улан-Удэ полиция ищет мужчину, пропавшего год назад

Считалось, что он уехал на заработки в другой регион, но выяснилось – поездка не состоялась
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 40-летнего жителя города Александра Хохлова, который в декабре 2019 года ушел из дома на улице Пищевой, где проживал с матерью, и до настоящего времени не вернулся.
Женщина подала заявление о его пропаже спустя год. По словам горожанки, сын планировал уехать на заработки в другой регион, что и сделал. Так она предполагала до тех пор, пока не встретила приятеля Александра, который рассказал, что их поездка так и не состоялась.
Приметы А. Хохлова: европейской внешности, рост около 165 см, на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы светло-русые.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(983)453-54-50 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
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