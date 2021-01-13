Отчаявшиеся улан-удэнцы готовы решить «собачий» вопрос своими силами

Комментарии с призывами убивать собак заполонили соцсети





12 января в Улан-Удэ произошел очередной трагический случай, связанный с бродячими собаками. В поселке Забайкальский стая животных напала на 11-летнего ребенка . Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами . Жители Улан-Удэ потрясены происходящим и от отчаяния готовы идти на крайние меры – самостоятельно убивать бездомных собак. Подобные комментарии можно найти практически под каждой новостью о случившемся.

На злободневную тему сейчас высказываются не только рядовые горожане, но и известные общественники, журналисты и блогеры. Так, по словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Бурятии Максима Киреенко, ситуация с безнадзорными собаками «дошла до крайней точки кипения».- За месяц уже второй случай жестокого нападения на людей. Сегодня (12 января) снова в том же поселке Забайкальский собаки напали на школьника, мальчик в тяжелом состоянии. Люди напуганы, и готовы к крайним мерам – самостоятельно уничтожать собак. Но это не решение проблемы, то, что мы видим в настоящий момент это результаты многолетнего бездействия комитета городского хозяйства, – пишет он на своей странице в фейсбуке. – Представители власти всяческим образом пытаются переложить свою ответственность, в прошлый раз они уверяли, что собака была с ошейником, то есть домашняя, сейчас обвиняют владельцев приюта «Надежда», якобы это были их собаки. В течение дня появилось несколько роликов, которые снимал комитет, убеждая горожан в том, что это приютские собаки. Главная цель этих роликов – снять с себя ответственность и найти виновных на стороне. Но как мне кажется жителям города, честно говоря, без разницы, чья это собака, они просто хотят чувствовать себя в безопасности и не бояться за своих детей, что завтра они могут стать жертвой нападения.Кроме того, Киреенко отмечает, что вечером 12 января состоялась встреча инициативной группы жителей поселка Забайкальский – на место приехали сотрудники полиции и СМИ. При этом, из-за новостей о том, что собаки «могли сбежать из приюта», жители хотят избавиться от соседства с волонтерами «Надежды».– Не было лишь главных героев – от администрации Улан-Удэ никто не приехал, хотя у жителей было много вопросов. Люди бояться отпускать детей в школу, не всегда их родители могут встречать и провожать, так как многие в это время на работе. От безысходности они готовы самостоятельно отстреливать собак и тех, что безнадзорные, и которые на самовыгуле. Кроме того, после заявлений администрации Улан-Удэ разъяренные горожане готовы любым способом избавиться от соседства с приютом «Надежда», поэтому не исключаю, что история с поджогом приюта «Пес и кот» повториться, – добавил Максим Киреенко.Напомним, власти региона уже инициировали созыв внеочередной сессии Хурала, где предлагается повысить штрафы для хозяев собак, отпускающих животных на самовыгул, до 50 тысяч рублей.– Мы же все понимаем, что повышение штрафов за то, что выпустил собаку, ничего не решит. Это всего лишь красивая присказка создания видимости работы. Закон не работает, ибо покажите, скольких людей оштрафовали? Попробуйте доказать, что это твоя собака, псы как бегали так и будут бегать и плодиться, - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ.- Самый верный выход - это правильная организация отлова собак. То есть нужен закон, по которому собака, бегающая по улице независимо, есть ли у нее ошейник, считается бродячей и подлежит отлову. Если кто-то хочет забрать собаку, после того как её поймали на улице, пусть заплатит этот штраф. То есть эти штрафы будут эффективны только при правильной организации отлова, – делится мнением известный блогер Эрдэм Гомбоев.О нападении собак высказался и руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев.– Думаю всем понятно, что нужно организовать срочные действенные меры по уничтожению этих озверевших собак и регулированию численности бродячих! Лично мне, сельхознику, непонятно, почему не могут это организовать, - высказывается Мардваев. – Наши руководители сельхозпредприятий и хозяйств борются в районах с дикими волками. И если бы они организовывали это также, как в городе с бесхозными собаками, то всех овец, коров, лошадей давно бы эти волки передавили бы. Ну а в городе все-таки люди и речь идёт о человеческих жизнях! Неужели мы допустим, что ещё какого-нибудь ребенка убили и не дай бог съели эти голодные озверевшие собаки! И если в городе не могут организовать, то тогда пригласите какого-нибудь волевого «председателя колхоза», пусть бывшего, привыкшего работать в условиях цейтнота времени и отсутствия денег, умеющего принимать единственно верные решения. Он это дело организует в два счета!При этом Намжил Мардваев тоже не одобряет повышение штрафов для собачников.– При всём уважении к нашему главе республики проблему с собаками увеличением штрафов до космических для наших жителей 50 тысяч рублей не решить. Если это введем, то сразу же на улицы горожане, опасаясь, выбросят тысячи не совсем нужных собак! Что будем с ними делать? – вопрошает он.Фото: «Номер один»