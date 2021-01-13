В Бурятии душевнобольной убил по пьянке односельчанина

А после злоумышленник попытался скрыться в психиатрической больнице



В Бурятии накануне в одном из домов села Хоринск обнаружено тело 53-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы. По подозрению в совершении убийства задержан 38-летний местный житель, с которым покойный распивал спиртное незадолго до происшествия, сообщили Следственном управлении СКР по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств задержанному уже предъявлено обвинение, и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, обвиняемый страдает психическим заболеванием, однако, несмотря на противопоказания, злоупотребляет алкогольными напитками. Вечером 11 января он приобрел в магазине спиртное, по пути домой повстречал односельчанина и пригласил его в гости. Расположившись в доме за столом, мужчины стали выпивать.



Ночью во время застолья между собутыльниками из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой хозяин дома начал с силой наносить попадавшими под руку предметами - бутылкой, поленом, кочергой - удары противнику по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Остаток ночи обвиняемый пытался избавиться от следов преступления и спрятать тело, однако не преуспел в этом.



Утром он направился к лечащему врачу-психиатру, изобразил плохое самочувствие и попросил положить его в больницу. Мужчину направили в лечебное учреждение. Однако в это время к нему домой пришел брат. Обнаружив в помещении покойника, он позвонил в полицию. После чего злоумышленника, направлявшегося в стационар, задержали в соседнем районе.



Ведется следствие. В отношении обвиняемого будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза для разрешения вопросов о его вменяемости. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана с учетом выводов экспертов.



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