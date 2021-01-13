13.01.2021
В Улан-Удэ к длительному сроку осужден поставщик «синтетики»

В Улан-Удэ к длительному сроку осужден поставщик «синтетики»

Он признан виновным в целом ряде преступлений по «тяжелым» статьям УК РФ

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 20 тысяч рублей и ограничении свободы на 1 год Александра Бакланова.
Он  признан виновным в «организации преступного сообщества», «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношения оружия», «незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств» и «легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
  
Противоправные действия гражданина пресекли контрразведчики республики Бурятия во взаимодействии с МВД по Бурятии.

А Бакланов осуществлял в составе организованного преступного сообщества незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере с помощью тайниковых операций. В результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, у наркодилера  обнаружено и изъято 0,7 кг наркотических средств.

Фото: pixabay.com

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