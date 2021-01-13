В Улан-Удэ собаки вновь напали на девушку

Два пса покусали горожанку на улице Ключевская, она доставлена в больницу



В полицию Улан-Удэ сегодня поступила информация о том, что около 16:30 на улице Ключевской на 18-летнюю горожанку напали две собаки. Девушка доставлена в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Происшествие произошло между остановками «Автоцентр» и «Товары Бурятии». Девушка после нападения находилась в автомобиле очевидца-заявителя, где ожидала бригаду скорой помощи. У жертвы нападения, предположительно, укусы ног, уточнили в Комитете городского хозяйства.



На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего, а также - владельцы животных.



Напомним,



Фото: pixabay.com В полицию Улан-Удэ сегодня поступила информация о том, что около 16:30 на улице Ключевской на 18-летнюю горожанку напали две собаки. Девушка доставлена в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Происшествие произошло между остановками «Автоцентр» и «Товары Бурятии». Девушка после нападения находилась в автомобиле очевидца-заявителя, где ожидала бригаду скорой помощи. У жертвы нападения, предположительно, укусы ног, уточнили в Комитете городского хозяйства.На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего, а также - владельцы животных.Напомним, накануне собаки покусали 11-летнего мальчика в мкр Забайкальский, чуть ранее там же – 20-летнюю девушку Фото: pixabay.com