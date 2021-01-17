В Улан-Удэ оператор службы психологической помощи спасла человека от гибели

Женщина рассказала о работе на линии поддержки

Полина Шишмарева – 57-летняя жительница Бурятии – во время пандемии организовала горячую линию экстренной психологической поддержки. Как признается героиня, идея оказывать экстренную психологическую поддержку пришла к ней случайно, после того как женщина сама перенесла семейную трагедию.– Дело в том, что в январе я потеряла любимого мужа. Заболел в декабре, в январе его уже не стало. Прожили с ним 36 лет. Хороший такой, прекрасный человечек… Как муж, как отец, как дедушка, да и в целом как человек. После похорон со мной жили мои дочки. Два месяца прошло, решила справляться сама – у детей все-таки своя жизнь, свои семьи, все понимаю. После того как дочки ушли, сразу началась эпидемия. И, представляете, никуда выходить нельзя, а так как мне 57 лет, даже дети боялись со мной общаться, чтобы не заразить. Походила вот так из угла в угол одна дома – это был ужас. Я подумала: «Господи, как вообще живут одинокие люди?». Все мои действия начались с того, что сама оказалась в этой шкуре.Полина – психолог по второму образованию. Задумавшись, она решила написать в группу психологов Бурятии с предложением организовать горячую линию психологической поддержки. Несколько человек отозвались, начала работать команда из пяти человек. Совпало, что у всех были разные мобильные операторы – люди могли выбирать и звонить по удобному номеру. Как вспоминает женщина, во время первой волны пандемии за помощью обращались постоянно.– Не успевала трубку класть, – вспоминает Полина. – Каждый день примерно по десять звонков. Очень много. Сейчас тоже звонят, но уже реже, люди успели привыкнуть. А тогда звонили даже молодые, кто потерял работу. Больше всего жаль было их, у пенсионеров хотя бы пенсия. Например, случай: муж и жена работу потеряли, детей кормить нечем. Молодые, казалось бы, идите работайте, но где, если все позакрывали? А если взять пенсионеров, то им нужны были лекарства, стрижка, покупка продуктов – ведь выходить нельзя. Тогда я случайно вышла на организации «ДоброДом» и «ДоброГород» - классные ребята.Работа заключалась не только в оказании психологической поддержки. Как вспоминает Полина, ей часто поступали звонки с просьбами от пенсионеров или многодетных семей, затем она связывалась с волонтерами и они приезжали по адресу. Кому-то просто покупали продукты по списку и приносили чеки, а в ситуациях, когда у просящих денег не было, им развозили бесплатные пайки.– Часто люди звонили просто из-за одиночества, с несколькими из них я до сих пор работаю. Один раз был страшный звонок со странного номера – мужчина вот так разговаривал со мной: «Короче, выбирай: у меня в руке - лезвие, а еще живу на пятом этаже. Ты, короче, выбирай, как мне уходить из жизни». И вот мы с ним долго разговаривали, в конце даже начали смеяться, – рассказывает женщина. – Сейчас говорю, а мне аж холодно становится, это было совсем не смешно.Но, как отмечает Полина, такой тревожный вызов был один. В основном, если люди звонили из-за одиночества, с ними нужно было побеседовать, дать высказаться. К концу разговора они часто уже смеялись и благодарили за помощь.– Один раз звонила женщина, плакала. Рассказывала, что на свой юбилей осталась совсем одна из-за карантина. Я ей говорю: «Так, представляешь, за всю жизнь у тебя первый раз такой опыт». Долго говорили, в конце она плакать перестала, как будто забыла, и начала просто болтать, – добавляет женщина.Как признается далее, часто многое воспринимает близко к сердцу, порою из-за звонков становилось очень тяжело: мучила бессонница, постоянно переживала за тех людей, кто к ней обращался. Но при этом в первую очередь отмечает, что рада помогать другим.– Во-первых, они мне помогли выйти из моей проблемы, переключиться – говорит Полина. – Мне это помогло выжить. Конечно, не дай бог попасть в тяжелую ситуацию, но помощь другим очень помогла и мне самой. Да и волонтеры, – снова отмечает женщина, – мы ведь не только словами помогали, благодаря волонтерам помогали и делом. Люди звонили, благодарили, а я отвечала: «Я тут ни при чем, это все «ДоброДом» и «ДоброГород». А насчет стресса, на тот момент даже не думала об этом. Только потом, когда уже стало спокойнее, стресс начал догонять, а в тот момент было некогда расслабляться и думать о себе – за одним звонком сразу следовал другой.На линию волонтерам звонки идут до сих пор, помощь все еще работает, но ситуация уже спокойнее. Со многими звонящими Полина общалась довольно часто и шутя добавляет, что они стали почти друзьями.Вообще на данный момент героиня – пенсионерка, но дома отнюдь не сидит. Полина Шишмарева – серебряный волонтер Бурятии, часто ездит как представитель от сообщества в другие города. Она же куратор творческой группы «Леди Шик», организатор горячей линии психологической поддержки. Недавно вдобавок к остальной деятельности Полина Шишмарева организовала линию поиска доноров для тяжелых коронавирусных пациентов. Как и в случае с психологической линией, коронавирус она тоже перенесла.– Я сама перенесла ковид в легкой форме. Однажды в группе серебряных волонтеров написала девушка, что срочно нужна была помощь мужчине, лежащему в реанимации. Нужна была кровь переболевших ковидом. Потом снова написали в группе серебряных волонтеров о том, что необходима донорская кровь врачу-гинекологу. Это было все вечером, часов в 10-11, мы ведь в сетях постоянно общаемся. Я и сказала: «Давайте я группу организую, опыт уже есть». Попросила свою дочь Надежду, она мне помогла. У нас очень дружная семья – мои внуки все еще плачут по дедушке. Но я им сказала, что дедушка работает на облаках. Когда снег идет, внуки радуются: «Это деда работает».Сейчас в группе в вайбере «Я донор антиковид.крови 03» - 360 участников. Для того чтобы стать донором крови и плазмы для ковид-больных, человек должен быть в возрасте от 18 до 55 лет, иметь вес не меньше 50 килограммов. Переболевшие вирусом в легкой степени могут сдать кровь через 30 дней после выздоровления, а если в тяжелой – через шесть месяцев. Важно, чтобы доноров было много, потому что по разным причинам кровь может не подходить. Более подробную информацию донор сможет узнать, обратившись на станцию переливания крови.Эржена Мансорунова, «Номер один».