В Бурятии найден пропавший студент

Максим Черных из аграрного колледжа сам пришел в полицию



Сотрудниками полиции в Улан-Удэ найден 17-летний Максим Черных - учащийся Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа им. Н.М. Ербанова, который днем 13 января



Увидев распространенную в СМИ информацию о собственном розыске, он самостоятельно пришел в отдел полиции в Улан-Удэ.



С ним все в порядке. В настоящее время с Максимом работают сотрудники ПДН. После он будет передан законному представителю – директору Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый».



Фото: «Номер один» Сотрудниками полиции в Улан-Удэ найден 17-летний Максим Черных - учащийся Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа им. Н.М. Ербанова, который днем 13 января ушел из общежития филиала в селе Кижинга , сообщили в МВД по Бурятии.Увидев распространенную в СМИ информацию о собственном розыске, он самостоятельно пришел в отдел полиции в Улан-Удэ.С ним все в порядке. В настоящее время с Максимом работают сотрудники ПДН. После он будет передан законному представителю – директору Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый».Фото: «Номер один»