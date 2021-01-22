22.01.2021
В Бурятии найден пропавший студент

В Бурятии найден пропавший студент

Максим Черных из аграрного колледжа сам пришел в полицию

 Сотрудниками полиции в Улан-Удэ найден 17-летний Максим Черных - учащийся Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа им. Н.М. Ербанова, который днем 13 января ушел из общежития филиала в селе Кижинга, сообщили в МВД по Бурятии.

Увидев распространенную в СМИ информацию о собственном розыске, он самостоятельно пришел в отдел полиции в Улан-Удэ.

С ним все в порядке. В настоящее время с Максимом работают сотрудники ПДН. После он будет передан законному представителю – директору Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый».

Фото: «Номер один»
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