Жители Таксимо Бурятии: «Боимся, что однажды сгорим заживо»

Жители поселка требуют проверить строительство «топливного» объекта

Петр Санжиев «Номер один»

Фото: «Номер один»

Огромные хранилища топлива, возвышающиеся невдалеке от человеческого жилья, внушают постоянный страх жителям окрестностей. Тем более что находится источник опасности прямо в райцентре Таксимо - административном центре северного Муйского района Бурятии. В переулке Притрассовый.Наличие «под боком» солидного промышленного объекта нервирует граждан уже много лет. «Почему построили так близко к нашему жилью? Не дай бог, топливо взорвется. Нас всех смоет огненной волной, никто не успеет убежать», - рассуждают люди.Но по поводу «топливного» хранилища людям не спешат давать разъяснения. А ведь, по подсчетам местных, в 2020 году в прилегающем жилом околотке произошло более 15 возгораний и пожаров.Вопросы явно требуют отклика - соблюден ли при строительстве «топливной» инфраструктуры должный разрыв от жилмассива, соответствует ли санитарно-защитная зона вокруг предприятия российским нормам и т. д.?Таксимо находится на БАМе. В поселке есть одноименная железнодорожная станция. Она является крайней на бурятском участке БАМа. В свое время поселок был довольно крупным, но потом численность населения резко упала. Переулок Притрассовый застроен вагончиками (в зоне БАМа ими никого не удивишь), и в них живут люди.- Я живу здесь с 2006 года, когда подписала с муниципалитетом договор социального найма. Вагончик металлический. Потом его обшили, сделали завалинку опилочную, получился как бы дом. До 2007 года было центральное отопление, но потом наш переулок (десять домов) от него отрезали, - рассказывает нашему изданию местная жительница Марина Патрушева.Когда она начала здесь жить, никаких «топливных» объектов вблизи не было.- Мы раньше там ягоду собирали. Их построили потом. Получилось, что у нас тут и железная дорога, и объект с ГСМ - стоят шесть больших емкостей, подходят цистерны и перекачивают из них. Две, наиболее высокие, построили недавно. Мы эти емкости называем «ракетами». От меня до объекта - 30 метров. Напротив соседка живет, от нее до их тупика – 10 – 15 метров . Если что случится, то всех снесет. Наши вагончики давно надо переселить. Мы сколько раз высказывали свои опасения, - возмущается собеседница.Лишившись центрального отопления, люди выкручивались, как могли. Одни поставили котлы. А, например, у Марины Патрушевой просто печка-«буржуйка», обложенная кирпичами, чтобы подольше сохранить тепло, и топится она дровами.Вагончик, конечно, не ахти какое достояние. Но все равно жительница пыталась приватизировать жилье - у нее нет другого места для проживания. Сначала органы власти пошли навстречу женщине. Она оформила право собственности, но потом его аннулировали (через суд).РФ пытается решать проблему неблагополучного бамовского жилья. Ведь жить в 21-м веке в вагончике - нонсенс. Наша собеседница надеялась, что после приватизации сможет встать в бамовскую жилищную очередь, получить сертификат, улучшить жилищные условия. Как известно, есть программа по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМА, признанных непригодными для проживания, а также из домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции.Оказалось, что приватизировать вагончик не было необходимости. При сборе документов для постановки в бамовскую очередь выяснилось, что договор социального найма тоже подходит. Но вокруг найма сложилась странная картина. До сих пор неясно – является ли вагончик, где живет Марина Патрушева, муниципальной собственностью?Прокуратура Муйского района и муниципалы, видимо, имеют разные взгляды на этот вопрос. Так, в прошлом году райпрокурор Андрей Павлов сообщил гражданке, что по представлению прокуратуры жилой вагончик включен в реестр муниципального имущества еще в 2017 году. Соответствующее распоряжение, по утверждению силовиков, тогда выпустил руководитель администрации городского поселения «Поселок Таксимо».Одновременно в прошлом же году райадминистрация сообщила женщине, что вагончик «не состоит в реестре муниципального имущества МО «Муйский район» и МО ГП «Поселок Таксимо».Как это понимать, мы, честно говоря, не знаем.Жительница Таксимо также не может понять, что за странные маневры происходят вокруг вагончика и всего этого переулка. Данная территория стала местом постоянных пожаров. Обстановка нервная, люди напряжены в ожидании новых возгораний. Страх усиливает то, что неподалеку – большой «топливный» объект.Жители уверены, что это не случайные возгорания, а строения зачем-то поджигают (видимо, кому-то выгодно, чтобы жильцы уехали и этот обширный земельный участок у железнодорожной колеи обезлюдел). Главные подозрения падают на две стороны.Первый подозреваемый – предприниматель, что ведет деятельность на соседнем «топливном» объекте, и он якобы может желать расширить свою территорию.Второй – это власти. Люди подозревают, что власти не хотят возиться и работать с обитателями «вагонного» жилфонда, для них лучше, если люди разъедутся кто куда, не получив бамовских сертификатов на жилье, – сэкономятся бюджетные деньги.Верны ли подозрения? Не знаем. Твердых доказательств ни по одному из них нет.Однако реальность такова - «очищение» участка на сегодняшний день продвинулось далеко. Из былых десяти вагончиков жизнь теплится только в четырех.Последний случай, когда после пожаров жильцами брошен очередной вагончик, датируется летом 2020 года. Переулок Притрассовый вынуждена покинуть Надежда Перевалова. Вагончик, где она жила 13 лет, уничтожен огнем. Мы связались с женщиной, и она рассказала драматическую историю жилища.- Пожары были в июне прошлого года. Сначала ночью загорелась стена. Проснулись, почувствовали дым, стали тушить, вызвали пожарных, - вспоминает северянка.Через четыре дня - вновь пожар.- Подожгли уже с двух сторон. Нам с дочерью крупно повезло, что спаслись. Соседи увидели и позвонили, что в нашей стороне опять огонь. Жители переулка живут настороже, мы координировались, с апреля-мая организовывали дежурство, по ночам не спали, - описала она обстановку, в которой живут люди.На оба пожара приезжали пожарные команды. При втором пожаре хозяйка с соседями смогли спасти часть нажитого.- Люди добрые вытаскивали вещи, стол, бытовую технику, помогли нам не остаться совсем без ничего, - благодарит их Надежда.Многое было испорчено, повреждено при экстренной транспортировке. Что-то сгорело, что-то залито пожарными при тушении. Второй пожар произошел тоже ночью.- По первому факту мне сказали, что причиной возгорания могла стать сухая гроза. А по второму случаю - что поджог, у меня справка есть. Но я считаю, что поджог в обоих случаях. Я спокойно жила, мне нравился тихий район, нормальные соседи. Когда муж жив был, мы сделали свое отопление. Были баня, гараж, в гараже машина. И мы никогда никуда не ходили, не требовали предоставить другое жилье, - говорит наша собеседница.В сгоревшем вагончике жить стало невозможно, и она переехала в другую часть Таксимо. Так, в Притрассовом стало еще на один дом меньше.А по поджогу ей дали понять, что найти виновного будет крайне сложно. В общем, расследуется сегодня поджог или уже нет, пострадавшая сказать не смогла.Причем бамовские вагончики в переулке Притрассовый горят независимо от того, заброшенные они или в них живут. Местные рассказывают, что однажды семья уехала в гости в соседний район. Пока их не было, вагончик, как легко можно догадаться, объял пожар.У другого вагончика вдруг загорелась завалинка из опилок. Родственники тамошней жительницы, которые в курсе странной череды переулочных пожаров, решили не ждать беды и забрали ее. Один за другим с карты переулка «уходят» вагончики. Территория освобождается. «Теперь у нас судьба сгореть?» - думают оставшиеся.Глядя, как развиваются дела – из десяти остались четыре, признаем, что кольцо сжимается. Как в известной считалке-страшилке про десять негритят.Но вот жизнь – это не считалка. Оставшиеся там люди могут реально погибнуть в очередном ночном пожаре.- Для чего меня поджигать? Я помешала кому-то, перебежала дорогу? Или кому-то потребовалась земля, где стоял мой вагончик? - гадает Надежда Перевалова.- Мне некуда деваться, если мой вагончик сгорит, - грустно говорит наша первая собеседница Марина Патрушева.В обстановке «огненного» беспредела люди со страхом ждут прихода теплого сезона-2021.В том числе их по-прежнему беспокоит построенный соседний «топливный» объект. Как бы очередной пожар не охватил все. Гражданам хотелось бы, чтобы надзорные органы побыстрее проверили обоснованность возведения объекта. Пока стоят морозы и не наступила летняя жара.