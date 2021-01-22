Улан-удэнских родителей предупреждают об ответственности

Родителей школьников призывают следить за детьми и отвлечь их домашними делами
В Улан-Удэ планируется несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как известно, в подобных мероприятиях вопреки закону нередко участвуют несовершеннолетние. В связи с этим в родительские чаты улан-удэнцев поступают сообщения с просьбами предостеречь детей от участия в политических движениях.
– Дорогие родители! В современном мире дети и молодые люди активно используются в политических интересах, призываются на уличные акции, демарши и т.д. Ваши дети, до конца не осознавая, что собираются посетить несанкционированное мероприятие, могут в одночасье сломать себе жизнь, утратить возможность дальнейшей работы: противоправные действия могут привести к нарушению уголовного законодательства. А самое главное – ваш ребёнок может получить вред своему здоровью, оказаться в опасной ситуации. Проведите беседу с детьми, предотвратите их вовлечение в митинги, в протестные акции, – говорится в рассылке.
Кроме того, официальное предупреждение сделало и Минпросвещения России.
– В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую «прогулку» 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позёрство, но руками нечистоплотных взрослых всё это может втянуть ребёнка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных «прогулок». Проведите этот день вместе! – говорится в тексте предостережения, адресованного родителям учащихся.
Вместо участия в митинге Минпросвещение РФ предлагает родителям завлечь школьников другими занятиями, например «посмотреть вместе кино, погулять в парке или в лесу, покататься на коньках, устроить семейную фотосессию, почитать любимые книжки, устроить домашний текст и приготовить блюда».
Отметим, мэрия Улан-Удэ отказала сторонникам Алексея Навального в проведении акции протеста. Свой отказ администрация города аргументировала ситуацией с эпидемией коронавируса, в связи с которой запрещены массовые мероприятия.
Напомним, в прошлом году «Номер один» рассказывал о выпускнике одной из удан-удэнских школ, который решил высказать свою позицию по поводу происходящего в стране, выйдя на одиночный пикет у здания правительства. Как итог – крупный штраф, задержание в полиции и позорный разнос в комиссии по делам несовершеннолетних.
Фото: «Номер один»
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