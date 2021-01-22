Улан-удэнских родителей предупреждают об ответственности

Родителей школьников призывают следить за детьми и отвлечь их домашними делами





В Улан-Удэ планируется несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как известно, в подобных мероприятиях вопреки закону нередко участвуют несовершеннолетние. В связи с этим в родительские чаты улан-удэнцев поступают сообщения с просьбами предостеречь детей от участия в политических движениях.