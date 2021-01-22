Бурятия пока отстояла нерушимость границ колебания уровня Байкала

Минприроды РФ отказалось расширять диапазон колебаний уровня озера до 2,31 метра без оценки экологических последствий



Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов выступил за комплексную оценку экологических последствий для Байкала расширения границ допустимых колебаний уровня озера. Лишь после такой оценки возможно принимать решения по этой проблеме.



«Согласен, что прежде, чем принимать регулирующие документы, необходимо провести научные исследования последствий решений по изменению уровня Байкала. Каждый сантиметр несет за собой какие-то последствия, и нам нужно понимать как на конкретных проблемных точках изменится ситуация в случае движения уровня Байкала. В течение двух недель курирующий департамент проработает варианты о продлении действующего постановления, а также доложит о действиях, которые необходимо принять для комплексного изучения. Мы не должны допустить негативных экологических последствий, к которым могли привести поспешные административные решения», - прокомментировал министр.



Таков итог совещания, посвященного проекту постановления правительства РФ «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал». Оно прошло в минприроды РФ по председательством Александра Козлова.



Глава Бурятии Алексей Цыденов, выступивший на совещании, акцентировал внимание на последствиях, которые могут наступить в случае расширения диапазона колебаний уровня озера Байкал от до 2,31 метра - минимальная отметка при этом составит 455,54 метра, а максимальная – 457,85 (в тихоокеанской системе высот). Такие параметры заложены в обсуждаемом проекте постановления. В действовавшем до конца 2020 года постановлении правительства РФ «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018 - 2020 года» предельный диапазон регулирования уровня воды в озере Байкал был установлен на уровне – от 456 м до 457 м (в тихоокеанской системе высот).



Алексей Цыденов выделил основные проблемные зоны, в которых возможные перемены экосистемы могут спровоцировать негативные экологические последствия. Так, Ангарский сор (залив) на севере Байкала при повышении уровня воды в озере может слиться с ним. В связи с этим произойдет значительное изменение температурного режима и пострадает водная фауна.



«Такие же разрушительные последствия может повлечь за собой размытие перешейка на полуострове Святой нос. Изменится температурный режим и среда обитания обитателей Баргузинского и Чивыркуйского заливов, - сказал глава Бурятии. Значительный экологический ущерб возможен для пресноводной дельты реки Селенги», - сказал он, ссылаясь на мнение бурятских ученых, в частности, академика Арнольда Тулохонова. Алексей Цыденов добавил, что на территории Бурятии также возможно затопление семи исторических населенных пунктов.



«Надо принять во внимание, первое, что мы не знаем влияние на экологию, у нас на данный момент нет заключения о влиянии на экологию. Сейчас государство вкладывает миллиарды, чтобы восстановить популяцию омуля. И есть заключение Росрыболовства о том, что изменение уровня воды делает их работу бессмысленной, так как это напрямую влияет на популяцию и сроки восстановления популяции. Поэтому я предлагаю провести научное исследование, оценить возможный экологический ущерб. Принимать решение нужно в первую очередь с точки зрения экологии, сохранения природы», - цитирует главу Бурятии пресс-служба правительства республики.



В совещании приняли участие руководители Федерального агентства водных ресурсов, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также губернаторы Иркутской области, Забайкальского края и глава Бурятии. Ранее Алексей Цыденов направил в Минприроды России отрицательное заключение по представленному проекту.



Фото: egov-buryatia.ru

