В Улан-Удэ вахтер не пустила в больницу женщину с кровотечением

Горожанка поделилась в социальных сетях шокирующей историей







Сегодня в паблике «Аноним 03» появилась история от жительницы Улан-Удэ. Недавно женщине потребовалась помощь врачей из-за маточного кровотечения.

– Мы не так давно живём в Улан-Удэ, в больницы ещё не приходилось обращаться, позвонили в скорую узнать, в какую больницу ехать. Отправили в Железнодорожную больницу на Комсомольскую. Муж быстро повёз меня. И, так как мы впервые там, и я в полуживом состоянии, зашли в первую попавшуюся дверь. Там сидела женщина вахтер, за спиной у неё была дверь гинекологического отделения. Она нас выгнала, сказала, что приемное отделение с другой стороны здания. Мне плохо, муж просил вызвать кого-нибудь. Она нас выгнала, на улице я потеряла сознание! – рассказывает женщина.Далее, по словам горожанки, когда она потеряла сознание на улице, мужчина вновь попросил вахтера позвать врачей на помощь, однако, как утверждают в тексте, «она его с кулаками нагнала».– Вышла и смотрела, как муж тащит меня без сознания в приемное отделение. Просто, люди, скажите как так можно? – возмущается женщина.Как рассказывает женщина, на следующий день, включив камеру, она поинтересовалась у вахтера, почему она отказалась звать врачей. В ответ она услышала: «Я вахтер, это не входит в мои обязанности, скажи спасибо, что кровь за тобой подтерла».В комментариях под постом улан-удэнцы сочувствуют рассказчице и советуют обратиться в прокуратуру.– Звоните в Минздрав, а лучше напишите заявление заведующей. Ещё лучше – не теряйте веру в людей. Много у нас хороших и добрых людей, – комментирует рассказ один из горожанин.– Обязательно напишите жалобу в прокуратуру РБ. И знаете почему? Вы были с мужем, который спас вас от гибели, а другая, возможно, будет оставлена умирать за дверями больницы на снегу, – пишет другой пользователь.– Там всегда хамское отношение, я недавно туда по скорой поступила, 11 часов провела в коридоре. В итоге без осмотра меня отправили домой. Уехала, некому было меня осмотреть, палат свободных тоже не было, – пишут там же.Один из читателей вообще считает, что подобные действия можно квалифицировать по статье 125 Уголовного кодекса РФ «Оставление в опасности».За четыре часа пост набрал более 800 лайков от пользователей и свыше 100 комментариев.Фото: «Номер один»