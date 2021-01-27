Пропавшая жительница Бурятии вернулась домой спустя три месяца

За время отлучки она заработала денег, и сделала родным подарки



52-летняя жительница Заиграевского района,



На момент исчезновения женщина была в запое. Две недели после ухода она продолжала выпивать в ДНТ «Восход», где знакомилась с разными людьми. Закончив пить, пропавшая устроилась дворником в одну из управляющих компаний города. Работала неофициально, подметала дворы по улице Туполева.



Причем, как установило следствие, женщина очень хорошо работала, начальство положительно о ней отзывается. Дворничиха брала сверхурочные, а когда заработала денег, решила вернуться домой с подарками.



- Женщина рассказала, что не возвращалась домой, потому что не хотела расстраивать дочь и ее семью. По словам женщины, она была не в курсе того, что ее ищут. На вопрос, почему она не созванивалась с дочерью, поясняла, что не помнила ее номера телефона, - сообщил Тамир Дугаров, следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по РБ.



Заявление об исчезновении матери 1 октября подала ее дочь. С ее слов, мать ушла из дома в кофте, брюках и тапочках. Когда розыск не дал результата, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На сегодня это дело прекращено.



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52-летняя жительница Заиграевского района, пропавшая без вести 28 сентября прошлого года из СНТ «Солнечный», вернулась домой живой и невредимой. Женщина возвратилась к дочери спустя три месяца - в канун Нового года 31 декабря 2020 года, причем, не с пустыми руками, а с подарками.На момент исчезновения женщина была в запое. Две недели после ухода она продолжала выпивать в ДНТ «Восход», где знакомилась с разными людьми. Закончив пить, пропавшая устроилась дворником в одну из управляющих компаний города. Работала неофициально, подметала дворы по улице Туполева.Причем, как установило следствие, женщина очень хорошо работала, начальство положительно о ней отзывается. Дворничиха брала сверхурочные, а когда заработала денег, решила вернуться домой с подарками.- Женщина рассказала, что не возвращалась домой, потому что не хотела расстраивать дочь и ее семью. По словам женщины, она была не в курсе того, что ее ищут. На вопрос, почему она не созванивалась с дочерью, поясняла, что не помнила ее номера телефона, - сообщил Тамир Дугаров, следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по РБ.Заявление об исчезновении матери 1 октября подала ее дочь. С ее слов, мать ушла из дома в кофте, брюках и тапочках. Когда розыск не дал результата, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На сегодня это дело прекращено.Фото https://pixabay.com/ru