От Байкала отвели беду

Экологическую катастрофу на озере удалось предотвратить





Усиление сейсмической активности в Байкальской рифтовой зоне актуализирует проблему утилизации отходов БЦБК. За последние месяцы произошла целая серия землетрясений, часть которых сопровождалась афтершоками.

Между тем, в промзоне Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, закрытого в 2013 году, находится самая крупная свалка опасных отходов на берегах озера. В карт-накопителях, по официальным данным, сосредоточено 6,2 млн кубометров шлам-лигнина (некоторые эксперты, проводившие изыскания, называют цифру 8 млн кубометров). Примерно 50 тысяч грузовых железнодорожных вагонов! Там же расположены очистные сооружения промышленных стоков, которые представляют собой брошенную систему железобетонных резервуаров и сетей, зданий и сооружений. Объем щелокосодержащей жидкости на площадке может составлять до 238 тыс кубометров.Шлам-лигнин образуется в процессе производства целлюлозы и представляет собой желеобразную массу, состоящую из воды и вредных химических веществ. Карт-накопители, в которых хранятся отходы, представляют собой огромные карьеры с дном из глины. Все они расположены в непосредственной близости от Байкала. Например, на Солзанском полигоне карт-накопитель и озеро разделяет лишь узкая полоска земли, по которой проходит Транссиб. В этом может легко убедиться каждый, кто следует на автомобиле или поезде из Иркутска в Улан-Удэ либо в обратном направлении.Власти, ученые и экологическая общественность единодушно считают отходы БЦБК основным источником опасности для Байкала на сегодняшний день. Особенно с учетом того, что промплощадка комбината находится в сейсмически активной и селеопасной зоне. Дважды разрушительные сели уже сходили близи нее. Не исключено, что подземные толчки могут стать причиной разрушения глинистого слоя на дне карт-накопителей и просачивания шламовых вод в Священное море.Заказчиком работ по ликвидации накопленного БЦБК ущерба и рекультивации до недавнего времени было правительство Иркутской области. Два выбранных им подрядчика - «ВЭБ-Инжиниринг» (2013–2017 годы) и «Росгеология» (2017 год — март 2020 года) - так и не приступили к работам. Предложенные ими технологии превращения шлам-лигнина в монолит или в грунт не прошли государственную экологическую экспертизу.В качестве очередного подрядчика было определено ООО «Газэнергострой - экологические технологии», входящее в ГК Корпорация «Газэнергострой» и зарегистрированное в Москве (по поводу него СМИ писали, что «цепочка учредителей приводит к двум оффшорным фирмам с Сейшельских островов»). Есть мнение, что интересы этой компании лоббировали высокопоставленные чиновники, в том числе бывший губернатор Иркутской области. «Восточно-Сибирская правда» упоминала в этой связи также Алексея Гордеева, который был вице-премьером в правительстве России, отправленном год назад в отставку президентом Владимиром Путиным. Президент ГК «Газэнергострой» Сергей Чернин, по данным ВСП, сам способствовал формированию такого мнения, выставляя на различных мероприятиях рядом с собой таблички с именем брата другого крупного государственного деятеля, видимо, намекая на его поддержку. Впрочем, в аппарате последнего журналистам сообщили, что этот чиновник никакого отношения к компании не имеет и содействия ей не оказывает.Но сам факт, что у потенциального подрядчика были сильные лоббисты, сомнений не вызывает. Ведь речь идет об огромных бюджетных деньгах! Достаточно сказать, что, по данным РБК, в ноябре 2017 года общая стоимость контракта на утилизацию отходов БЦБК оценивалась в 5,9 млрд рублей!ООО «ГЭС-Экотехнологии» предложило, на первый взгляд, простую и относительно недорогую технологию: утилизировать отходы БЦБК методом термолиза, то есть высокотемпературного разложения. Ученые и экологи были в шоке.- Название-то красивое, но в бытовом понимании это просто сжигание отходов, – рассказал прессе руководитель Байкальского центра гражданской экспертизы Юрий Фалейчик. – Можно использовать хитрые технические термины, но суть это не меняет. Открываем ФЗ «Об охране озера Байкал» и Постановление правительства России № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории» – там прямым текстом написано, что сжигание отходов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории запрещено.Но хуже всего, что при сжигании отходов БЦБК, содержащих хлор, свинец и другие вредные вещества, в атмосферу были бы выброшены тысячи тонн диоксинов. По мнению защитников Байкала, это равносильно химической бомбардировке озера с невосполнимым ущербом его экосистеме и массовым, долгоиграющим шлейфом онкологических заболеваний у людей. В зону поражения мог попасть Улан-Удэ, где зимой и без этого трудно и вредно дышать, а также целый ряд районов Бурятии.Однако ООО «ГЭС-Экотехнологии» упорно ссылалось на какое-то хитрое техническое решение и уникальное оборудование, якобы уже проверенное на предыдущем объекте и позволяющее свести содержание вредных веществ в выбросах к нулю. Дело стремительно шло к заключению госконтракта. Более того, готовились изменения в постановление правительства РФ №643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», снимающие запрет на сжигание отходов производства и потребления.Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев направил письмо вице-премьеру правительства России Виктории Абрамченко, курирующей вопросы экологии. В нем он просил обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию с отходами БЦБК, а также - предотвратить попытки ослабления природоохранного режима озера Байкал».Николай Будуев провел собственное расследование деятельности ООО «ГЭС-Экотехнологии». Вскрылись вопиющие факты. Были срочно направлены запросы в Счетную палату России, Росприродназдор и Волжскую природоохранную прокуратуру. Именно там, в Нижегородской области, находятся объекты, на которых ранее вело работы ООО «ГЭС-Экотехнологии»: свалка промышленных отходов «Черная дыра», полигон твердых бытовых отходов «Игумново» и шламонакопитель «Белое море». Общая стоимость госконтрактов на их ликвидацию составляла более 7 млрд рублей (в открытых источниках есть сведения, что ООО «ГЭС–Экотехнологии» как исполнителя работ по ликвидации этих объектов рекомендовала комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России. Эту самую комиссию в 2014-2017 годах возглавлял - кто бы вы думали? - Сергей Чернин, президент корпорации «Газэнергострой»).По итогам проверок выяснилось, что подрядчик «ненадлежащим образом» исполнял госконтракты. Работы по ликвидации полигона «Игумново» были выполнены не в полном объеме, а цена контракта оказалась завышена. Многочисленные нарушения были выявлены в ходе работ на промсвалке «Чёрная дыра». Среди прочего там не были должным образом организованы временное накопление отходов и производственный экологический контроль за промышленными выбросами.Главное, было установлено: ООО «ГЭС-Экотехнологии» не располагает апробированной технологией и оборудованием, необходимыми для экологически безопасного проведения работ по ликвидации отходов БЦБК.В сентябре 2020 года вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко направила президенту Владимиру Путину письмо, в котором изложила обобщенные данные проверок и предложила заменить исполнителя работ. Вместо ООО «ГЭС-Экотехнологии» определить таковым ФГУП «Федеральный экологический оператор», входящее в структуру “Росатома”. По сведениям РБК, глава государства поставил резолюцию: «Согласен».В ноябре 2020 года на заседании межведомственной рабочей группы по ликвидации накопленного ущерба на территории БЦБК Виктория Абрамченко сообщила о принятых решениях, а «Росатом» представил план действий.- Общими усилиями удалось отвести очень серьезную угрозу от Байкала и живущих рядом с ним людей, - отметил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев. - Но это не окончательная победа. Окончательная настанет тогда, когда будут полностью ликвидированы отходы БЦБК и рекультивированы карт-накопители.Сейчас идет разработка «дорожной карты». В число первоочередных мер войдут: создание системы селезащиты, очистка надшламовых вод и щелокосодержащих стоков, снижение до пятого класса отходов в 1-10 картах (рассматриваются различные технические решения получения техногрунта и почвогрунта), открытие биотехнологического центра воспроизводства лесов.Важным решением правительства РФ Николай Будуев считает замену государственного заказчика по контракту об устранении загрязнений. Теперь им будет не правительство Иркутской области, как прежде, а Минприроды РФ. По мнению депутата, это позволит исключить фактор «регионального междусобойчика», усилить контроль за ходом работ, освоением средств (в 2019 году остались неосвоенными 1,4 млрд рублей, выделенных на ликвидацию отходов БЦБК).Кроме того, передача полномочий госзаказчика на федеральный уровень позволит учитывать позицию ученых и общественности Бурятии, на долю которой приходится 70% водосборного бассейна Священного моря. Поэтому при обсуждении любых решений по Байкалу наш голос должен звучать громко и весомо.Фото: «Номер один»