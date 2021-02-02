В Улан-Удэ хотят построить многоквартирные дома для расселения аварийных

До 2025 года планируется расселить еще 804 квартир площадью около 23 тысяч квадратных метров



Власти Улан-Удэ рассматривают возможность строительства многоквартирных домов для расселения 249 аварийных муниципальных помещений общей площадью 7,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.



Это станет третьим этапом программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по нацпроекту «Жилье и городская среда» (2021-2022 гг). Проводится мониторинг свободных земельных участков на территории Улан-Удэ для строительства МКД в разных районах города, рассматриваются площадки с наличием социальной и коммунальной инфраструктуры.



В Улан-Удэ продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по нацпроекту «Жилье и городская среда». Расселению подлежат жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Реализация программы проводится в шесть этапов до 2025 года.

Сейчас завершается второй этап программы, в рамках которого предусмотрен выкуп 165 жилых помещений у собственников в 24 аварийных многоквартирных домах.



В 2019 году, в рамках первого этапа программы, был расселен путем выкупа жилой дом по улице Бабушкина, 67. Там было расселено 23 жилых помещения общей площадью 795 квадратных метров.



В целом до 2025 года в Улан-Удэ планируется расселить еще 804 жилых помещения общей площадью около 23 тысяч квадратных метров.



Нацпроект «Жилье и городская среда» разработан минстроем России во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».



Фото: ulan-ude-info.ru

