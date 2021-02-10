Советник главы Бурятии рассказал притчу о говне

Вероятно, она адресована критикам чиновника
Советник главы Бурятии по экономическим вопросам Алдар Бадмаев вновь привлек к себе внимание пользователей соцсетей. На этот раз на своей странице в фейсбуке он опубликовал «причту о говне и мудрецах», мораль которой сводится к тому, что «если встретил говно, пройди мимо».
Вероятно, таким образом, Алдар Бадмаев ответил на критику в свой адрес со стороны многочисленных пользователей соцсетей. Не исключено, что с «говном» советник ассоциирует своих оппонентов, а себя сравнивает не иначе как «мудрецом».
Напомним, недавно чиновник привлек внимание общественности к своей персоне громкой отповедью неким неизвестным экономистам. Он заявил, что они «оторваны от реалий действительности» и задал им вопрос, где они были, «когда у нас три десятилетия вся экономика катилась в пропасть?».
В ответ пользователи соцсети раскритиковали самого Алдара Бадмаева. Так, известный блогер Эрдем Гомбоев отметил, что советник пишет про что угодно, но только не про экономику Бурятии.
«Что происходит, куда двигаемся, непонятно. В былые времена он критиковал правительство Наговицына. А сейчас он, по сути, работает с теми, кого критиковал. Что он делает на работе? Выезжает ли он на предприятия, сельские поселения, КФХ? Нет ни одной фотки, публикаций по реальным проблемам. Его страница в ФБ похожа на страницу пресс-службы правительства, одни репосты и мелкие комментарии к ним. Нет ни одного нормального поста про состояние экономики республики, нет анализа. А про экономику Китая, Сингапура... у него вагон и маленькая тележка», - написал возмущенный блогер.
В завершении высказывания Эрдем Гомбоев сравнил чиновника с прорабом на стройке, который банит своих оппонентов. «Прошу прощения, не советник а советчик, от которого нету спроса и прока», - резюмировал блогер.
Фото: russianstock.ru
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