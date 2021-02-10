Советник главы Бурятии рассказал притчу о говне

Вероятно, она адресована критикам чиновника





Советник главы Бурятии по экономическим вопросам Алдар Бадмаев вновь привлек к себе внимание пользователей соцсетей. На этот раз на своей странице в фейсбуке он опубликовал «причту о говне и мудрецах», мораль которой сводится к тому, что «если встретил говно, пройди мимо».









Вероятно, таким образом, Алдар Бадмаев ответил на критику в свой адрес со стороны многочисленных пользователей соцсетей. Не исключено, что с «говном» советник ассоциирует своих оппонентов, а себя сравнивает не иначе как «мудрецом».







Напомним, недавно чиновник привлек внимание общественности к своей персоне громкой отповедью неким неизвестным экономистам . Он заявил, что они «оторваны от реалий действительности» и задал им вопрос, где они были, «когда у нас три десятилетия вся экономика катилась в пропасть?».